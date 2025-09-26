Domenica 19 ottobre, torna a Torino la StraWoman Humanitas!

Dopo il successo dell’edizione 2024, con oltre tremila partecipanti, a Torino torna l’onda rosa della StraWoman Humanitas, la corsa-camminata non competitiva dedicata – in particolare, ma non solo – alla salute della donna.

La data da segnare in agenda è domenica 19 ottobre: appuntamento nel Piazzale Lingotto Fiere (via Nizza 280), dove alle ore 10 scoccherà la partenza della corsa con percorso nella suggestiva cornice naturale del Parco Valentino.

Humanitas è partner scientifico della manifestazione, con un Village dedicato alla prevenzione dove si terranno attività e consulti con gli specialisti degli ospedali Humanitas Cellini e Gradenigo, delle Cliniche Fornaca di Sessant e Sedes Sapientiae, e dei centri medici Humanitas Medical Care di Torino.

Iscriviti ai consulti gratuiti, ti ricontatteremo telefonicamente per fissare l’orario in cui dovrai presentarti al Piazzale Lingotto Fiere (via Nizza 280): clicca qui per scegliere quelli di tuo interesse

La StraWoman non è solo un grande raduno al femminile, ma l’occasione di trascorrere una mattinata all’insegna della condivisione e dell’intrattenimento, ricordando l’importanza della prevenzione, della Ricerca e della cura.

StraWoman e Fondazione Humanitas per la Ricerca

StraWoman sostiene Fondazione Humanitas per la Ricerca, charity partner dell’evento: in fase di iscrizione, tutte le partecipanti e i partecipanti potranno liberamente scegliere di supportare tramite una piccola donazione il progetto di ricerca Pink Union, dedicato alle patologie femminili.

Le iscrizioni sono aperte! Per registrarsi è necessario compilare il form presente sul sito ufficiale della StraWoman.