Prodotti tipici del territorio per la Festa della Patata di Prali

Tra tradizione agricola, cucina tipica e cultura alpina, Prali vuole celebrare la montagna. Il Comune e la Pro loco hanno organizzato, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Prali, la storica manifestazione ‘La Fìëro – triffa, mountannho e fèto’, per celebrare i frutti della terra e il lavoro di allevatori, pastori e agricoltori.

La Festa della Patata inizierà oggi, sabato 27 settembre, con una cena tematica a base di patata nei ristoranti di Prali che aderiranno all’iniziativa. Ogni struttura proporrà un menu speciale dedicato al prodotto simbolo della manifestazione, con piatti della tradizione locale.

Domenica 28, invece, fin dal mattino si terranno la rassegna zootecnica, con capi di bestiame degli allevatori locali e di chi trascorre l’estate in alpeggio con mandrie e greggi, e il Mercatino Filodiretto, con prodotti artigianali, agricoli e tipici della valle. A queste iniziative si affiancherà l’esposizione delle ‘Canaule’ dei Fratelli Tappo, una straordinaria collezione di campanacci.

Verrà inoltre inaugurato il nuovo pick-up antincendi boschivi donato della squadra Aib di Villar Perosa.

Dopo il pranzo sociale, a cura del Gruppo Alpini di Prali, nel pomeriggio ci sarà musica occitana dal vivo con il gruppo Balacanta.

Per informazioni dettagliate, prenotazioni cena è possibile scrivere a info.prali@gmail.com.