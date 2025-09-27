 / Centro

Tra notti bianche e feste di via, il calendario completo fino a dicembre

Gli eventi organizzate dalle associazioni all'interno delle otto Circoscrizioni

Immagine di repertorio

Finite le vacanze, ecco ritornare - come da copione - notti bianche e feste di via. Qui il calendario estivo-autunnale diviso per circoscrizioni, che aggiorneremo ogni settimana da qui alla fine dell'anno.

Circoscrizione 1

Festival del folclore (qui il link)

Circoscrizione 2

Circoscrizione 3

Festa Borgata Lesna - Pozzo Strada (qui il link)

Festa di corso Racconigi (qui il link)

Circoscrizione 4

Festa via Nicola Fabrizi (qui il link)

Circoscrizione 5

Stralucento (qui il link)

Festa alpini (qui il link)

Circoscrizione 6

Sfilata dei lavandai di Bertolla (qui il link)

Falchera in festa (qui il link)

Festa della Barriera dl’Emme (qui il link)

Circoscrizione 7

Festa del Balon (qui il link)

Circoscrizione 8

Piazza Guala, notte bianca (qui il link)

Via Madama Cristina, notte bianca (qui il link)

Festa autunno via Nizza (qui il link)

