Cavour celebra i 70 anni della Madonna della Medaglia Miracolosa

Settanta anni fa, il 18 settembre 1955, veniva inaugurata sulla vetta della Rocca la statua in marmo di Carrara della Madonna della Medaglia Miracolosa. L’opera, voluta da un comitato di cittadini, fu trasportata fino alla cima con grande impegno: un’operazione resa possibile grazie anche al 90enne Giuseppe Perassi.

“All’epoca ne avevo 24 di anni – racconta Perassi –, facevo parte di questo gruppo di cavouresi per la realizzazione della Madonnina, insieme a mio padre Teobaldo e i miei due zii Tito e Giovanni. In realtà io avevo il compito solo di trasportarla, mentre i miei familiari hanno fatto una colletta per realizzarla”. Così, insieme al suo carro trainato da buoi e vacche salì per la Rocca partendo dalla Scala Santa: “Non si poteva arrivare fino in cima con il carro, così l’ultima parte della salita abbiamo dovuto farla slittare”.

“Sono passati settant’anni da allora e io mi sento protetto dalla Madonna – confessa – sono arrivato alla mia età in buona salute, senza grossi problemi e forse la devo proprio a lei”.

Domani, domenica 28 settembre, alle 16, sulla Rocca si terrà una messa, seguita da discorsi commemorativi

Al termine della cerimonia, nel prato sottostante, sarà offerto un rinfresco. Chi lo desidera potrà raggiungere la statua a piedi, partecipando alla salita di gruppo con partenza alle 15,15 da piazza San Lorenzo. Per coloro che non hanno la possibilità di camminare, sarà consentito l’accesso in auto fino al parcheggio.

L’iniziativa è organizzata grazie all’impegno della Parrocchia, delle associazioni locali, dei volontari e dei privati che hanno contribuito al restauro della cancellata e alla pulitura della statua. Alla giornata parteciperanno anche il Comune e i fanti della sezione ‘Gustavo Pelagalli’.