A Giaveno, tempo di Fungo in Festa: tutto pronto per la 42^ edizione



Da venerdì 3 a domenica 12 ottobre a Giaveno è tempo di “Fungo in Festa”, manifestazione patrocinata dalla Città metropolitana di Torino e giunta alla quarantaquattresima edizione. Conosciuto e apprezzato da secoli (le prime tracce della sua diffusione alla corte sabauda risalgono al 1628), il Porcino di Giaveno deve la sua fama ad una qualità che scaturisce dalla favorevole combinazione tra il suolo e il clima.

La giornata clou della manifestazione sarà quella della Fiera Regionale del Fungo Porcino, in programma domenica 12 ottobre, preceduta da dieci giorni di eventi che sapranno soddisfare il palato in una stagione del Porcino che è iniziata benissimo. Venerdì 3 ottobre in piazza Monsignor del Bosco è in programma l’apertura del PalaFungo, allestito dalla Pro Loco di Giaveno per ospitare serate a tema e cene curate dallo chef Manuel Raffa del ristorante “Gli Amici della Tora”. Sabato 4 ottobre si svolge invece il Convegno del Fungo Porcino di Giaveno, dedicato alla conservazione e alla valorizzazione degli ecosistemi montani e all’equilibro tra la passione per la micologia e il rispetto per l’ambiente. Domenica 5 a Giaveno sono in programma la Fiera Commerciale d’Autunno e la Fiera Agricola e da quest’anno il fungo porcino di Giaveno è anche al fianco del sociale, con la cena Fungo Solidale di martedì 7 ottobre, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Si può fare”, che promuove l'integrazione e il benessere delle persone con vulnerabilità. Nel secondo weekend di ottobre saranno allestiti i punti di ristoro “Fungo Alpino” a cura del Gruppo Alpini Giaveno Valgioie e “Villaggio del Fungo”, a cura dell’associazione 100% Valsangone.

Sabato 11 ottobre è in programma l’inaugurazione del Sentiero dei Semplici, che prevede due varianti: una passeggiata di 4 km adatta a tutti e un percorso più impegnativo di circa 7 km. Domenica 12 ottobre, in occasione della 44ª Fiera Regionale del Fungo Porcino di Giaveno, il centro storico sarà invaso da stand per degustazioni e assaggi di specialità gastronomiche e banchi con prodotti e manufatti artigianali. Sono in programma il mercato dei funghi, la premiazione dei “boulajour” (gli esperti cercatori locali di funghi), ma anche esibizioni musicali, una mostra fotografica sulla micologica, l’apertura straordinaria del Museo del Fungo e del Museo Alessandri, un raduno statico di coupé Fiat e la caccia al tesoro nel Borgo dei Funghetti, in collaborazione con il Distretto del Commercio di Giaveno. La Cà del Güst proporrà dalle 14,30 alle 19 in piazza Mautino una serie di show cooking e talk show, curati e presentati da Marco Fedele e Dario Ujetto di Eatpiemonte, che intratterranno il pubblico sul ruolo del fungo nella cucina popolare e di montagna. I ristoranti e le attività commerciali proporranno menu interamente a base di funghi e, nell’ambito di Fungo Porcino OFF 2025, giovedì 9 ottobre, durante l’Aperitivo Sabaudo organizzato da Emporio Sabaudo nel Mercato Centrale di Torino il Porcino di Giaveno incontrerà il riso Carnaroli.

Nei weekend della manifestazione l’ufficio turistico di Giaveno organizzerà passeggiate ed escursioni guidate alla scoperta del sottobosco in cui cresce il Porcino della Valsangone. Al termine delle escursioni sarà possibile degustare i prodotti locali di eccellenza. Tra le proposte turistiche vi sono anche le escursioni in mountain bike organizzate da About Val Sangone. Per saperne di più si può contattare l’ufficio turistico di piazza San Lorenzo 34 al numero telefonico 011-9374053, scrivere a infoturismo@comune.giaveno.to.it o consultare i profili social @cittàdigiaveno, @ufficioturisticogiaveno e @giavenocittàdelfungo



