Attualità | 29 settembre 2025, 14:52

Festa dei lettori di Collegno, tre gli appuntamenti all'Orto che Cura

Tutti organizzati dalla Cooperativa Sociale Il Margine: ecco quando e in quali orari

Immagine di archivio

In occasione della Festa dei lettori di Collegno, in programma dal 27 settembre al 12 ottobre, la Cooperativa Sociale Il Margine propone tre appuntamenti all’Orto che Cura.  

Venerdì 3 ottobre alle 18 si terrà un incontro con Mario Abrate, autore del libro “Le ragazze di Pontremoli” (Impremix Edizioni). Abrate ha lavorato per quasi quarant’anni per il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia; nel suo volume racconta la sua esperienza come direttore dell’Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli, dando voce ad alcune ragazze e a un’educatrice. La chiacchierata sarà un’occasione per riflettere insieme sul legame tra letteratura e impegno sociale, sull’attuale realtà del carcere e sul disagio giovanile. Sono previsti anche interventi di Roberta Portoghese (coordinatrice del progetto “Liberi Legami” per la Cooperativa Il Margine) e Elisabetta Baro (referente del progetto “Teatro e Società”). 

Martedì 7 ottobre, dalle 18 alle 22, l'evento “C’è una lettera per te” prenderà spunto dall’omonimo romanzo di Seungyeon Baek; i partecipanti potranno scrivere una lettera senza destinatario e pescarne un’altra, sulle ali dell’immaginazione condivisa. Venerdì 10, nel medesimo orario, ecco infine attività di bookcrossing, di lettura silenziosa e di “Piccole libertà”, nello spirito della libreria parigina Shakespeare & Co

