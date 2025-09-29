Le Gru diventa la casa della solidarietà per aiutare il Regina Margherita

Sabato 4 e domenica 5 ottobre dalle ore 11 alle 19 Le Gru diventa la casa della solidarietà accogliendo numerose associazioni e fondazioni che ogni giorno lavorano con l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e alle famiglie dei piccoli pazienti, confermando ancora una volta il proprio impegno a favore della comunità.



Sarà quindi un intero fine settimana per incontrare chi, con impegno e passione, trasforma la cura in vicinanza, la ricerca in speranza, l’assistenza in gesti concreti, anche attraverso momenti per esplorare il lato divertente della solidarietà. Nell’area esterna coperta al primo piano un divertente percorso con corner informativi e volontari per scoprire il prezioso lavoro che ogni giorno sostengono a favore dei bambini.

Non mancheranno poi momenti di intrattenimento: il sabato un coinvolgente laboratorio di decorazione e pittura di figure in ceramica grezza a cura della Fondazione Lene Thun e un laboratorio creativo a tema marino e sculture di palloncini a cura di Il Porto dei Piccoli Fondazione ETS, mentre la domenica clown e baby dance coinvolgeranno i più piccoli con Vip Viviamo In Positivo Torino ODV. Durante entrambe le giornate anche musica di sottofondo, una piccola libreria per leggere fumetti e tavolini per disegnare: un ambiente accogliente dove le famiglie potranno sostare, i bambini divertirsi e i grandi conoscere più da vicino queste realtà, raccogliere informazioni, fare piccole donazioni o acquistare prodotti solidali, e persino valutare di diventare volontari.



Molte delle realtà che sarà possibile incontrare a Le Gru operano a stretto contatto con i reparti dell’ospedale, garantendo assistenza concreta e una presenza quotidiana. Io sto con il Regina Margherita ETS lavora dall’interno della struttura, sostenendo i bisogni dell’ospedale e delle famiglie. Gli Amici dei Bambini Cardiopatici ODV seguono con continuità il reparto di cardiologia e cardiochirurgia, offrendo supporto pratico e psicologico alle famiglie e contribuendo con donazioni di macchinari e appartamenti per chi arriva da lontano. In questa stessa direzione opera anche Oscar’s Angels Italia, che assicura un accompagnamento personalizzato a bambini con patologie complesse e alle loro famiglie durante le degenze.

Fondamentale è anche l’opera di chi si dedica all’accoglienza, al gioco e alla quotidianità. L’ABIO Torino ODV regala momenti di serenità attraverso attività ludiche, ascolto e sostegno ai genitori, con oltre 200 volontari presenti nei reparti. L’AVO ODV ETS – Associazione Volontari Ospedalieri coltiva invece la relazione di prossimità, portando ascolto e compagnia ai piccoli ricoverati. Anche la Fondazione Uniti per crescere insieme Onlus contribuisce con i suoi percorsi di circo sociale, capaci di generare sorrisi e benessere nelle corsie.



Un secondo grande ambito è quello della ricerca e del progresso scientifico. Gli Amici della Fondazione Maria Teresa Lavazza ODV raccolgono fondi per progetti di welfare sanitario e per l’umanizzazione dei reparti, mentre Neuroland finanzia progetti specifici di neurochirurgia pediatrica e sostiene economicamente le famiglie in difficoltà. L’AGD Piemonte – Associazione Giovane con Diabete diffonde conoscenze e strumenti per affrontare la gestione del diabete di tipo 1 nei bambini e ragazzi, e l’AIC Piemonte APS – Associazione Italiana Celiachia rappresenta un punto di riferimento per chi vive la celiachia, diffondendo buone pratiche alimentari e informazioni corrette. L’AIBWS ODV – Associazione Italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann dal 2004 supporta la ricerca clinica e scientifica, diffondendo conoscenze e affiancando le famiglie di pazienti colpiti da questa rara sindrome.



Infine, non mancano le associazioni che portano leggerezza e creatività nei momenti più difficili. La Fondazione Lene Thun, attiva da quasi 10 anni con due laboratori di ceramico-terapia al Regina Margherita, sabato proporrà ai bambini l’attività di pittura dei vasetti, per scoprire la bellezza di esprimersi con le mani e la fantasia. . Il Porto dei piccoli è una Fondazione nata nel 2005 con l'obiettivo di portare il mare e il mondo del porto ai bambini e ragazzi malati, offrendo momenti di gioco, serenità e inclusione e sarà presente il sabato con un laboratorio creativo a tema marino e sculture di palloncini. I clown di Vip ViviamoInPositivo Torino ODV, presenti domenica, trasformeranno il centro in una festa con animazione e baby dance, continuando il loro lavoro di clownterapia già attivo negli ospedali e nelle comunità.