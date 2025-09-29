Nichelino: con “Ragazz* della Piazza” un'occasione di riscatto per i minori seguiti dai servizi sociali

A Nichelino sta per partire la nuova stagione di 'Aiuto compiti', l'iniziativa dedicata a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie della città, che potranno contare su un supporto gratuito nello studio, grazie alla presenza delle volontarie e dei volontari.

In cosa consiste il progetto

Ma L’associazione Idea è un vulcano di progetti ed ecco che sta per nascere il progetto “Ragazz* della Piazza”, nato dalla collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali Minorili (USSM). L'obiettivo è offrire alle ragazze e ai ragazzi seguiti dall’USSM, che necessitano di svolgere un periodo di messa alla prova in attesa di udienza, l’opportunità di impegnarsi concretamente all’interno del servizio Aiuto Compiti, una delle attività più radicate e significative portate avanti dall'Associazione Idea.

Attraverso questo percorso, i giovani coinvolti non solo potranno assolvere al loro impegno, ma avranno anche la possibilità di sperimentare relazioni nuove, di crescere a livello personale e di contribuire a un contesto positivo e costruttivo. "Siamo profondamente convinti che ogni ragazza e ogni ragazzo debba avere la possibilità di rimettersi in gioco – dichiara Paolo Coniglio, Presidente dell’associazione Idea – Con Ragazz* della Piazza vogliamo offrire un’occasione concreta di riscatto e di crescita, mettendo insieme due realtà diverse ma unite dalla stessa volontà: aiutare chi si trova in difficoltà o chi, in un momento della propria vita, ha imboccato strade sbagliate. Crediamo nella forza dell’educazione, dell’ascolto e della responsabilità condivisa. È con passione e con fiducia che accogliamo questo progetto, certi che rappresenti un valore non solo per i giovani coinvolti, ma per l’intera comunità".

Mettere assieme associazionismo e servizi sociali

Il progetto mette in sinergia due mondi distinti, quello dell’associazionismo e quello dei servizi sociali minorili, che si incontrano per costruire insieme un’opportunità educativa e sociale capace di trasformare situazioni di fragilità in occasioni di crescita. In questo modo l'associazione Idea intende promuovere inclusione, solidarietà e cittadinanza attiva, con lo sguardo sempre rivolto al futuro delle nuove generazioni.