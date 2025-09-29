Lavori di riqualificazione al cimitero di Moncalieri: nuova pavimentazione e sostiuzione dei parapetti

Nei giorni scorsi si sono segnalati sgradevoli episodi di furti di fiori o di vasi da alcune tombe del cimitero di Moncalieri. I ladri hanno portato via cose di valore minimo ma di enorme significato dal punto di vista affettivo per le persone che hanno dovuto fare i conti con queste mini razzie.

Lavori di riqualificazione in corso

Intanto il camposanto della città è oggetto di una importante serie di lavori di riqualificazione, in particolare nell'area del 4° ampliamento. Un intervento significativo, frutto di un investimento mirato, che prevede il completo rifacimento della pavimentazione, la sostituzione dei parapetti e la realizzazione di rampe per abbattere le barriere architettoniche e garantire maggiore accessibilità a tutti.

"Proteggere i luoghi della memoria"

"Chiediamo alla cittadinanza un po’ di pazienza per i disagi temporanei che questi lavori potranno causare", ha dichiarato l'assessore ai servizi cimiteriali Michele Morabito. "L’obiettivo è offrire uno spazio sempre più decoroso, sicuro e accessibile per tutte le persone che si recano a visitare i propri cari", ha aggiunto Morabito ringraziando tutti gli uffici tecnici coinvolti: "Proseguiamo con determinazione nel prenderci cura, insieme, dei nostri luoghi della memoria".