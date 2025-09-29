 / Moncalieri

Moncalieri | 29 settembre 2025, 10:05

Lavori di riqualificazione al cimitero di Moncalieri: nuova pavimentazione e sostiuzione dei parapetti

Gli interventi nell'area del 4° ampliamento. Nei giorni scorsi si erano registrati alcuni furti di vasi di fiori

Lavori di riqualificazione al cimitero di Moncalieri

Nei giorni scorsi si sono segnalati sgradevoli episodi di furti di fiori o di vasi da alcune tombe del cimitero di Moncalieri. I ladri hanno portato via cose di valore minimo ma di enorme significato dal punto di vista affettivo per le persone che hanno dovuto fare i conti con queste mini razzie.

Lavori di riqualificazione in corso

Intanto il camposanto della città è oggetto di una importante serie di lavori di riqualificazione, in particolare nell'area del 4° ampliamento. Un intervento significativo, frutto di un investimento mirato, che prevede il completo rifacimento della pavimentazione, la sostituzione dei parapetti e la realizzazione di rampe per abbattere le barriere architettoniche e garantire maggiore accessibilità a tutti.

"Proteggere i luoghi della memoria"

"Chiediamo alla cittadinanza un po’ di pazienza per i disagi temporanei che questi lavori potranno causare", ha dichiarato l'assessore ai servizi cimiteriali Michele Morabito. "L’obiettivo è offrire uno spazio sempre più decoroso, sicuro e accessibile per tutte le persone che si recano a visitare i propri cari", ha aggiunto Morabito ringraziando tutti gli uffici tecnici coinvolti: "Proseguiamo con determinazione nel prenderci cura, insieme, dei nostri luoghi della memoria".

Massimo De Marzi

