Tre milioni a Pro Loco e Associazioni d’Arma: salgono a 358 i beneficiari del bando regionale

Un nuovo contributo da 3 milioni di euro sblocca i fondi per 121 realtà piemontesi tra Pro Loco (84) e Associazioni d’Arma (37), precedentemente dichiarate idonee ma rimaste in attesa di finanziamento. A renderlo possibile è stato l’arrivo delle risorse del Cipess – il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – ora confluite nel bando regionale.

Con questa seconda tranche, salgono così a 358 i soggetti finanziati dalla Regione Piemonte: 160 Pro Loco e 78 Associazioni d’Arma avevano già ottenuto il contributo nella prima fase. Della nuova somma, 2,1 milioni andranno alle Pro Loco e 900 mila euro alle Associazioni d’Arma.

Dal 2020 ad oggi, il sostegno complessivo della Regione per queste realtà locali ha raggiunto la cifra di 10 milioni di euro, a conferma dell’importanza attribuita al ruolo che svolgono nella promozione del territorio, della memoria storica e della coesione sociale.

«Con questi 3 milioni di euro – dichiara il presidente della Regione Alberto Cirio - diamo continuità a un percorso già avviato nella scorsa legislatura, quando la Regione ha scelto di puntare sulle Pro Loco come riferimento stabile delle comunità locali. Un impegno che è cresciuto nel corso degli anni: le risorse messe a disposizione hanno ormai sfiorato i 10 milioni di euro, segno di una scelta politica che ha trovato conferma stagione dopo stagione. Il turismo oggi è diventato un motore economico di primo piano per il Piemonte anche grazie a chi, con generosità e volontariato, mantiene vive le tradizioni, anima i paesi e rende accoglienti i nostri territori».

Sottolinea l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni: «Le Pro Loco e le associazioni d’arma del Piemonte rappresentano un patrimonio inestimabile nell’azione di volontariato, di aggregazione sociale, di custodia delle identità comunitarie e al tempo stesso di promozione turistica dei nostri territori e valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico. È un tessuto formidabile che ora andremo a rafforzare anche con il ritorno del sostegno della Regione alle fiere e sagre legate ai prodotti tipici espressione del territorio».

«Registriamo ancora una volta il continuo e fondamentale sostegno da parte della Regione per la riuscita di una promozione strutturale del Piemonte – sottolineano il presidente regionale Unpli Fabrizio Ricciardi e il vicepresidente Stefano Raso –, l’esperienza maturata dall’assessore Bongioanni negli ultimi vent’anni come direttore dell’Atl di Cuneo è sicuramente un valore aggiunto per la progettazione futura delle nostre associazioni in condivisione con la Regione. Si dimostra così una forte attenzione al nostro mondo e soprattutto alle attività dei tanti volontari che quotidianamente dedicano il loro tempo alla promozione del territorio».

Ecco il dettaglio dei beneficiari nel territorio della Città Metropolitana di Torino:

ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI TAVAGNASCO A.P.S.T. PRO LOCO DI VILLANOVA CANAVESE ASS TURISTICA PRO LOCO AMICI DI GRAVERE ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BIBIANA ASSOCIAZIONE TURISTICO PRO LOCO UNIONE PRO BRUSASCO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BROSSO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PAVAROLO APS PRO LOCO SCALENGHE PRO LOCO SAMONE – APS ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE PRO LOCO SCARMAGNO ATC PROLOCO FAVRIA PRO LOCO DI POMARETTO A.P.S. ASS. TURISTICA PRO LOCO DI INGRIA PRO LOCO SANTENA APS ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI RUEGLIO PRO LOCO LOMBRIASCO

Associazioni d’arma