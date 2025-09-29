Vigne e Medioevo: Bricherasio celebra le sue radici ma non perde di vista i problemi del presente [FOTO]

È stato un tuffo nel Medioevo e nella tradizione vitivinicola del paese, con un occhio attento sui problemi del presente. Ieri, domenica 28 settembre le strade e le piazze di Bricherasio si sono riempite di visitatori per il momento culminante della Sagra dell’Uva, cui quest’anno si è aggiunta la rievocazione della fondazione della Villanova.

Le sfilate di nobili e popolani in costumi medievali hanno quindi animato il centro del paese oltre alla classica parata dei carri folkloristici. E per non dimenticare i problemi geopolitici attuali, nemmeno in un giorno di festa, tra la folla ha sventolato la bandiera della pace.