29 settembre 2025

Vigne e Medioevo: Bricherasio celebra le sue radici ma non perde di vista i problemi del presente [FOTO]

Domenica la Sagra dell’Uva ha accompagnato i visitatori in un viaggio nel tempo con rievocazioni storiche, carri folkloristici e un messaggio di pace

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

È stato un tuffo nel Medioevo e nella tradizione vitivinicola del paese, con un occhio attento sui problemi del presente. Ieri, domenica 28 settembre le strade e le piazze di Bricherasio si sono riempite di visitatori per il momento culminante della Sagra dell’Uva, cui quest’anno si è aggiunta la rievocazione della fondazione della Villanova.

Le sfilate di nobili e popolani in costumi medievali hanno quindi animato il centro del paese oltre alla classica parata dei carri folkloristici. E per non dimenticare i problemi geopolitici attuali, nemmeno in un giorno di festa, tra la folla ha sventolato la bandiera della pace.

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

Elisa Rollino

