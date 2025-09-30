Nuovi interventi di efficientamento energetico sulle scuole torinesi: lavori per 1 milione di euro

Si concentreranno principalmente sul miglioramento dell’involucro degli edifici, con l’isolamento dei solai, e sull’ammodernamento degli impianti tecnologici, i lavori in alcune scuole cittadine approvati questa mattina dalla Giunta Comunale su proposta dell’assessora alla Transizione Ecologica e Digitale Chiara Foglietta.

Questi interventi rientrano nel più ampio progetto EfficienTO, un’iniziativa che mira a rendere più efficienti e sostenibili gli edifici della città, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e contenere la spesa. Tra i destinatari di questi lavori articolati nel tempo e promossi in collaborazione con Iren Smart Solutions, numerose scuole torinesi. Il risparmio energetico stimato è pari a circa il 33%, un risultato significativo che contribuirà a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre l’impatto ambientale, oltre a garantire risparmi economici per l’amministrazione comunale.

Le scuole interessate dai lavori sono la ‘Amedeo Peyron’ di via Valenza 71, la ‘Giuseppe Perotti’ di via Tofane 22, la ‘Antonio Vivaldi’ di via Casteldelfino 24, la ‘Arturo Toscanini’ di via Tofane 28, la ‘Gesualdo Nosengo’ (succursale della ‘Ignazio Vian’) di via Destefanis 20, insieme al complesso dell’istituto comprensivo ‘Umberto Saba’ con le scuole ‘Giuseppe Lombardo Radice’ di corso Grosseto 112 e ‘Sandro Pertini’ di via Fea 2. In queste ultime sono previsti interventi di relamping, l’ammodernamento della centrale termica e l’installazione di un nuovo sistema di Building Management System (BMS) per ottimizzare la gestione energetica degli edifici.