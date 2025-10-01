Via Stradella, sabato torna l’AperiCena dei Vicini

Sabato 4 ottobre 2025, dalle 18, la passeggiata pedonale di via Stradella, di fronte alla Circoscrizione 5, ospiterà l’AperiCena dei Vicini, iniziativa organizzata dal comitato Quelli della Spina. L’evento, patrocinato dalla Circoscrizione 5, si propone come momento di condivisione e socializzazione tra residenti.

I partecipanti sono invitati a portare ciò che desiderano condividere, trasformando la serata in una vera e propria festa di quartiere. Tra le attività previste anche una gara di torte, che aggiungerà un pizzico di golosità e divertimento all’evento.

L’AperiCena dei Vicini rappresenta un’occasione per rafforzare i legami tra vicini, creare nuove amicizie e vivere insieme uno spazio pubblico in modo partecipativo e creativo. La formula conviviale, semplice e inclusiva, ha già riscosso successo negli anni precedenti, trasformando la serata in un appuntamento atteso dai cittadini della zona.

L'appuntamento sarà anche l'occasione per festeggiare con il comitato il salvataggio della Spina Reale che si voleva distruggere con la variante alla linea 12.