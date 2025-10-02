Due giorni per il cuore: grande successo dell’iniziativa di prevenzione cardiovascolare per gli anziani

Si è conclusa con una partecipazione oltre le aspettative l’iniziativa gratuita dedicata al controllo e alla prevenzione cardiovascolare per la popolazione anziana. Per due giornate, centinaia di cittadini hanno potuto sottoporsi a visite e screening specifici, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e tutelare la salute del cuore.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla (Forza Italia - Udc), al coordinatore Stefano Subbiani, alla Giunta e al presidente Alfredo Correnti, che hanno reso possibile questa importante opportunità per il territorio. Gratitudine rivolta anche all’associazione Amici del Cuore e ai volontari che, con spirito di servizio e senso di responsabilità, hanno prestato la loro opera fino a tarda sera, garantendo un’assistenza continua a tutti i partecipanti.

"Questa esperienza - ha dichiarato Cuzzilla -, dimostra come la sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini sia in grado di generare risultati significativi per la nostra comunità". L’iniziativa, oltre a fornire controlli medici di qualità, ha confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento essenziale per migliorare la qualità della vita e ridurre i rischi legati alle malattie cardiovascolari, che restano ancora tra le principali cause di mortalità in Italia.