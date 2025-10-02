 / B. Vittoria / Vallette

B. Vittoria / Vallette | 02 ottobre 2025, 14:05

Due giorni per il cuore: grande successo dell’iniziativa di prevenzione cardiovascolare per gli anziani

Alta partecipazione e grande impegno di istituzioni, volontari e associazione Amici del Cuore

Un sofferente Cuzzilla all’iniziativa dedicata al controllo e alla prevenzione cardiovascolare

Un sofferente Cuzzilla all’iniziativa dedicata al controllo e alla prevenzione cardiovascolare

Si è conclusa con una partecipazione oltre le aspettative l’iniziativa gratuita dedicata al controllo e alla prevenzione cardiovascolare per la popolazione anziana. Per due giornate, centinaia di cittadini hanno potuto sottoporsi a visite e screening specifici, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e tutelare la salute del cuore.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla (Forza Italia - Udc), al coordinatore Stefano Subbiani, alla Giunta e al presidente Alfredo Correnti, che hanno reso possibile questa importante opportunità per il territorio. Gratitudine rivolta anche all’associazione Amici del Cuore e ai volontari che, con spirito di servizio e senso di responsabilità, hanno prestato la loro opera fino a tarda sera, garantendo un’assistenza continua a tutti i partecipanti.

"Questa esperienza - ha dichiarato Cuzzilla -, dimostra come la sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini sia in grado di generare risultati significativi per la nostra comunità". L’iniziativa, oltre a fornire controlli medici di qualità, ha confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento essenziale per migliorare la qualità della vita e ridurre i rischi legati alle malattie cardiovascolari, che restano ancora tra le principali cause di mortalità in Italia.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium