La stazione di corso Grosseto sotto accusa: "Disservizi cronici alle scale mobili"

Continuano i problemi alle scale mobili della stazione ferroviaria di corso Grosseto, nel quartiere Madonna di Campagna. Per questo motivo il Gruppo misto di Maggioranza (Alleanza Liberale), in Circoscrizione 5, ha presentato un’interpellanza urgente per avere chiarimenti.
Secondo quanto riportato nell’atto, le scale mobili della stazione risultano frequentemente guaste o fuori servizio sin dalla loro apertura, creando disagi significativi soprattutto per anziani, persone con disabilità, famiglie con passeggini e cittadini con mobilità ridotta.
L’interpellanza, a firma di Roberto Zuppardo, chiede chiarimenti sulle cause tecniche e gestionali dei ripetuti guasti e informazioni su eventuali interventi di manutenzione straordinaria o sostituzione già pianificati, o in alternativa sulla predisposizione di tali interventi a breve termine.
"Quali azioni intenda adottare la Città per garantire il funzionamento continuo delle scale mobili - domanda Zuppardo -. Propongo un coinvolgimento attivo dei comitati di quartiere e dei residenti per monitorare il miglioramento del servizio. Il quartiere Madonna di Campagna attende risposte concrete".