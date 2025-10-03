Anpas Piemonte apre le porte: l’Open Day per scoprire il volontariato

Sabato 11 ottobre 2025 le Pubbliche Assistenze Anpas del Piemonte apriranno le loro sedi al pubblico per l’Open Day regionale, una giornata rivolta a cittadini di tutte le età per avvicinarsi al volontariato e apprendere gesti che possono salvare una vita. Tra corsi gratuiti di primo soccorso, dimostrazioni pratiche, percorsi esperienziali, visite alle ambulanze e attività pensate per le scuole, sarà possibile conoscere da vicino l’impegno quotidiano dei volontari e scoprire come diventare parte attiva della comunità.

Nel corso dell’iniziativa verrà consegnato anche il Premio Giovani Anpas, pensato per valorizzare l’impegno delle nuove generazioni di volontari. L’Open Day si conferma così un’occasione di incontro e partecipazione, oltre che uno strumento per rafforzare la rete di solidarietà che Anpas porta avanti ogni giorno sul territorio piemontese.

Michele Isoardi, vicepresidente Anpas Piemonte, sottolinea: «Giunta alla sua terza edizione, l’Open Day Anpas è molto più di una semplice giornata di porte aperte, è l’opportunità di incontrare la popolazione piemontese, raccontare dall’interno la vita delle associazioni e condividere i valori che animano quotidianamente i nostri volontari. È anche un momento di festa e di riconoscimento per tutte le donne e gli uomini che, con impegno e passione, contribuiscono al sistema di soccorso in Piemonte. Quest’anno, con un’attenzione particolare ai giovani, il Comitato regionale premierà i volontari che hanno contribuito nel favorire la crescita e lo sviluppo del volontariato giovanile all’interno delle proprie associazioni».

Programma Open Day Anpas

Croce Verde Torino partecipa all’Open Day in tutte le sue sedi (Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro Torinese, Venaria Reale e Torino centro). Durante la giornata sarà possibile vivere l’esperienza “Soccorritore per un’ora”: i partecipanti entreranno a far parte di un equipaggio e prenderanno parte a simulazioni di primo soccorso. Saranno illustrati mezzi, presidi sanitari e strumentazioni utilizzate nelle emergenze. Prenotazioni e informazioni al link: https://forms.office.com/e/VKiwGpdCpD

Croce di Collegno aprirà le porte dalle 10 alle 17. I visitatori potranno salire a bordo delle ambulanze, cimentarsi nelle principali manovre di primo soccorso e partecipare a momenti di gioco con i più piccoli. Saranno presenti i volontari che quotidianamente operano per la sicurezza e la cura della comunità, con spazi informativi sulle attività associative.

Croce Verde None, dalle 10 alle 18, offrirà dimostrazioni pratiche, visita dei mezzi e spazi informativi sul volontariato e sul servizio civile universale. Alle 10 si terrà un corso di disostruzione e prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica, condotto con il pediatra dott. Basile; alle 15 simulazioni di guida in stato di ebbrezza con i formatori autisti. Per tutta la giornata saranno presenti laboratori e attività per bambini a cura del gruppo giovani.

Open Day presso la sede della Croce Verde Pinerolo con IMPACTA – Storygame virtuale di Protezione Civile, proposto per la prima volta in Piemonte. L’evento rientra tra le attività di piazza collegate al progetto IMPACT – Impegno sociale coeso per un’azione organizzata, intervento nazionale co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato da Anpas in partenariato l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

La campagna di informazione rivolta ai cittadini rappresenta il momento conclusivo del progetto, dedicato al tema del volontariato spontaneo in emergenza e non solo.

Grazie all’iniziativa curata dal Gruppo Giovani della Croce Verde Pinerolo, sarà possibile sensibilizzare la popolazione sui temi della protezione civile, il funzionamento dei sistemi nazionali di emergenza, il ruolo delle reti di volontari e volontarie e l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini.

Durante la giornata sarà possibile provare IMPACTA – Storygame di Protezione Civile, un gioco di simulazione online che propone scenari di emergenza. Il partecipante veste i panni di un volontario spontaneo e deve orientarsi prendendo decisioni attraverso domande a risposta multipla. Il gioco sarà disponibile su appositi tablet collegati a hotspot. Per l’occasione verranno distribuiti gadget dedicati.

Nel pomeriggio, alle ore 14 corso per l’abilitazione all’uso del defibrillatore e alle ore 15 un corso di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione pediatrica. Per iscrizioni info@croceverdepinerolo.org. Previste inoltre visite guidate della sede e dei mezzi con spiegazioni sui presidi sanitari a bordo delle ambulanze. Saranno illustrate le attività associative, il servizio civile universale e le modalità per diventare volontari.

VSSC Volontari Soccorso Sud Canavese – Caluso offre corsi di primo soccorso base per adulti e bambini, utilizzo del defibrillatore, visite guidate della sede e dei mezzi con spiegazioni sui presidi e la strumentazione. L’evento prevede momenti informativi sul volontariato, attività ludiche ed educative per bambini, tra cui l’ambulanza dei pupazzi e truccabimbi, e conferenze con esperti su temi sanitari e sociali. Saranno presenti anche spazi di intrattenimento e ristoro per favorire la partecipazione.

Croce Verde Cumiana e Croce Verde Bricherasio propongono nelle rispettive sedi incontri dedicati al primo soccorso e al massaggio cardiaco, accompagnati dalla visita dei mezzi di soccorso e dalla spiegazione dei presidi e della strumentazione. Simulazioni di interventi in emergenza. L’iniziativa includerà momenti di sensibilizzazione sui corretti stili di vita e attività pratiche per tutte le età.

Croce Bianca Volpianese organizza la giornata porte aperte dalle 9 alle 17, con simulazioni con soccorritori, Vigili del Fuoco e personale della Centrale Nue 112, massaggio cardiaco, escape room e giochi interattivi per bambini. Saranno illustrate le procedure di emergenza, il funzionamento del numero unico 112 e l’attività dei soccorritori.

Croce Bianca Rivalta accoglierà il pubblico dalle 10 alle 17 presso lo Spazio De Ruggiero in piazza Gerbidi. I visitatori potranno assistere a dimostrazioni di primo soccorso, massaggio cardiaco e uso del defibrillatore, procedure di disostruzione, visite ai mezzi e stand informativi sul volontariato, servizio civile, protezione civile e prevenzione sanitaria. Saranno disponibili rilevazioni gratuite di pressione arteriosa e saturazione, percorsi sensoriali sullo stato di ebbrezza e informazioni sul nuovo corso per soccorritore 118 in partenza il 10 novembre 2025.

Ivrea Soccorso offrirà formazione su primo soccorso e massaggio cardiaco, visite guidate dei mezzi e spiegazioni sui presidi a bordo delle ambulanze. I partecipanti apprenderanno il corretto utilizzo dei numeri di emergenza 112 e 118, parteciperanno a simulazioni di intervento e attività di prevenzione sanitaria, con misurazioni gratuite di pressione arteriosa, saturazione e glicemia. Saranno illustrate le attività associative e le opportunità di volontariato e servizio civile universale.

Croce Verde Vinovo, Candiolo e Piobesi proporrà dimostrazioni pratiche di primo soccorso, uso del defibrillatore e disostruzione di lattante e adulto. Alle 11.30 conferimento del premio Giovani ANPAS, seguito dal pranzo per i soci. Dalle 15 alle 18 sarà possibile partecipare all’esperienza “Soccorritore per un’ora”, articolata in tre scenari simulati nei tre comuni; è necessaria l’iscrizione al link https://forms.office.com/e/cTu1cw16HK.

E ancora, visita alla sede, mostra dei mezzi, attività per bambini, stand informativi, sensibilizzazione sull’importanza della chiamata al 112 e 118 e iniziative di prevenzione sanitaria.

Croce Bianca Orbassano propone alle 10 una lezione di disostruzione pediatrica e nel pomeriggio, dalle 14, iscrizioni e accoglienza per la camminata “Memorial Pier Paolo Salut” con offerta minima di 5 euro. La camminata partirà alle 15, seguita da rinfresco alle 17. Durante tutta la giornata saranno disponibili percorsi sensoriali sullo stato di ebbrezza, prove di primo soccorso, visite guidate e informazioni sul volontariato e sulla protezione civile “Io non rischio”. Info: Lorenzo 347 4336092.

Croce Verde Rivoli accoglierà il pubblico dalle 10 alle 18 con visite guidate dei mezzi, corso gratuito Blsd per la popolazione, presentazione dell’ambulanza dei pupazzi per i più piccoli, informazioni su volontariato e servizio civile. I volontari saranno presenti anche in piazza Martiri. Iscrizioni corso Blsd per l’abilitazione all’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni: link modulo

Croce Verde Porte organizza la giornata a Villar Perosa, presso la Finestra sulle Valli (via Galileo Ferraris 2). Dalle 9 alle 13 corso per l’abilitazione all’uso del defibrillatore; dalle 14 alle 16 refresh Dae e dimostrazione delle principali manovre di soccorso; alle 16.30 rinfresco finale, visita della sede e dei mezzi per tutti i partecipanti. Prenotazioni: telefono 0121 201454 o profili social @cvporte.