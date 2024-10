Un freno alla sosta selvaggia nell’area pedonale della Crocetta: nel 2025 arriva una telecamera

La sosta selvaggia all’interno dell’isola pedonale della Crocetta forse è finalmente arrivata a uno stop.

Il Comune ha infatti installato una telecamera che registrerà la targa e sanzionerà i veicoli non autorizzati all’accesso all’area pedonale. Parliamo della zona del Fante, quadrilatero tra i corsi Einaudi, Galileo Ferraris, Montevecchio e Duca degli Abruzzi. A poter transitare saranno solo gli autorizzati residenti e ai domiciliati proprietari posti auto, disabili, forze dell’ordine, mezzi di pronto soccorso, con la possibilità di poter entrare con una auto giustificazione a posteriori per chi deve entrare per motivi lavorativi o per un’urgenza.

Per chi non è autorizzato il divieto è 0-24 tutti i giorni dell’anno tranne l’orario in cui vige il carico scarico (10.30-12.30).

Lunedì la II Commissione in Circoscrizione 1 è tornata proprio sull’argomento per la regolamentazione della nuova telecamera che è stata posizionata all’imbocco dell’isola pedonale, all’incrocio tra corso Govone e corso Arimondi.

“È un tema molto sentito per i residenti” spiega il consigliere Tommaso Battaglini (Torino Bellissima) che già in passato aveva segnalato i disagi causati dai genitori degli studenti durante l’orario di entrata e di uscita delle elementari bilingue Best e Poppy.

“Un comitato con 1300 firme si è formato più di dieci anni fa e attraverso una lunga battaglia, un nostro documento (discusso due anni e mezzo fa) e svariati video, segnalazioni ecc, vedranno nei prossimi mesi, finalmente, mettere un freno (si spera) alla sosta/ingresso selvaggio all’interno dell’area pedonale per accompagnare i bambini a scuola”.

“Di fatto l’area (come tutte le pedonali) è già regolamentata, con permesso lilla, e la telecamera è uno strumento perché tutti i residenti si mettano in regola, tutti”.

La telecamera dovrebbe essere attivata tra febbraio e marzo 2025 per consentire ai residenti che non hanno ancora il permesso (permesso lilla) di mettersi in regola.