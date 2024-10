Da Boniperti a Ferrini, Villaretto diventa il quartiere dello sport

Nonostante l'incessante pioggia questa mattina, giovedì 3 ottobre, tantissimi residenti del quartiere Villaretto hanno partecipato alla cerimonia per l'inaugurazione del nuovo Distretto toponomastico dello sport. Quattro vie e una piazza nuova Un momento di festa incorniciato dalla presenza della banda musicale della Polizia Locale, e da tante istituzioni presenti tra cui il comune di Torino e la Circoscrizione 6. Ma soprattutto è stata l'occasione per l'inaugurazione di quattro vie e una piazza nuova, tutte dedicate a personaggi storici dello sport torinese.

"Voglio ringraziare tutti i presenti venuti nonostante il tempo, la presidenza del comune, l'assessorato allo sport e la circoscrizione lavoravano a questo evento da almeno un anno, con il solo obiettivo di poter regalare al quartiere un momento di festa – ha spiegato la presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo – Con questo progetto rivediamo e diamo un senso alla toponomastica del Villaretto". Momento storico per il quartiere "È un momento storico per il quartiere e per la città, in cui cerchiamo di ricordare la storia. Quando inizi a fare breccia nella testa diventa memoria e di conseguenza pietra su cui incidere nomi– ha commentato l'assessore allo Sport Mimmo Carretta –Nomi di campioni sportivi, che hanno portato in alto il nome della città. Ma sopratutto c'è l'intuizione di voler ospitare un distretto legato allo sport in quartiere difficile che si vuole però ritrovare attorno ai valori". "Oggi celebriamo nomi importanti che hanno elevato Torino. Oggi piove ma nel cuore di chi vive il quartiere è una giornata di sole, perché oggi Villaretto torna a essere al centro – ha dichiarato il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto – I nomi che abbiamo deciso di dare alle vie serviranno a dare logistica alla zona. Ma soprattutto il distretto dello sport metterà un palo per ridare al villaretto futuro e speranze. Da oggi si costruisce". L'omaggio a Boniperti e Ferrini La cerimonia è stata partecipata e vissuta dai famigliari a cui sono state dedicate le targhe, ma anche dalle società sportive del Torino FC e della Juventus. Le due squadre infatti hanno visto protagonisti dei propri club alcuni dei nomi riportati sulle vie, tra cui Giampiero Boniperti (ex calciatore e presidente della Juve) e Giorgio Ferrini (ex capitano e vice allenatore del Toro).

"Oggi è importante ricordare Boniperti, anche se non abbiamo bisogno di particolari frasi per raccontare la sua vita – ha spiegato il presidente bianconero Gianluca Ferrero – Una vita che è stata spesa per lo sport e che è rimasta nel cuore della nostra società. Infatti ripeteva sempre che per lui la Juve è il suo cuore e non la sua squadra del cuore". "A nome della mia famiglia e del Torino calcio ringrazio per l'iniziativa – ha commentato Cristiana Ferrini, figlia di Giorgio – Noi veniamo da un quartiere periferico quindi questa targa, in questa zona, ci rende ancora più orgogliosi".