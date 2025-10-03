Via Pietro Giuria diventa “La strada delle scoperte”

Dal 6 al 18 ottobre 2025, via Pietro Giuria, davanti ai Dipartimenti universitari di Scienze della Terra, Fisica, Chimica e Scienza e Tecnologia del Farmaco, si trasformerà in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Per dodici giorni il tratto di strada sarà chiuso al traffico e aperto ai cittadini, con installazioni, percorsi di scoperta e attività scientifiche pensate per tutte le età.

L’iniziativa, battezzata “La strada delle scoperte”, è coordinata dal Polo di Scienze della Natura dell’Università di Torino e promossa dalla Circoscrizione 8, prendendo ispirazione dalle “Piazze scolastiche” e da altri progetti di rigenerazione urbana già sperimentati in città.

I quattro Dipartimenti animeranno lo spazio pubblico con incontri, laboratori e iniziative dedicate al tema della sostenibilità, con l’obiettivo di valorizzare l’uso sociale della strada e avvicinare i cittadini alla scienza attraverso esperienze interattive.

L’opening ufficiale del progetto si terrà lunedì 6 ottobre alle 10 in via Pietro Giuria 1.