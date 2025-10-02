A Message in a Bottle, gli studenti della provincia di Torino alla scoperta dei fondali della Gallinara

Questa mattina gli studenti di una classe proveniente dalla provincia di Torino hanno partecipato a uno degli appuntamenti previsti dal progetto “A Message in a Bottle”, bando vinto da LAPNEA con il Comune di Albenga come partner in zona Vadino.

I ragazzi hanno avuto l’occasione di vivere un’esperienza unica, andando alla scoperta dei fondali dell’Isola Gallinara, prezioso scrigno di biodiversità marina e simbolo del nostro territorio.

L’iniziativa rientra nel programma di attività gratuite rivolte alle scuole e rappresenta un’importante opportunità per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza e al rispetto del mare e dell’ambiente, valorizzando al contempo Albenga e le sue eccellenze naturalistiche.

“Attraverso questo progetto – sottolinea l’assessore al turismo Camilla Vio – Albenga si conferma non solo meta turistica di richiamo, ma anche luogo di formazione e sensibilizzazione ambientale, capace di coinvolgere studenti provenienti da altre regioni d’Italia.”

Il progetto “A Message in a Bottle” prevede numerose attività didattiche e laboratoriali in diversi territori italiani e mira a diffondere la cultura del mare e la consapevolezza ecologica tra i più giovani.