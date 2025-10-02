 / Scuola e formazione

Scuola e formazione | 02 ottobre 2025, 10:34

A Message in a Bottle, gli studenti della provincia di Torino alla scoperta dei fondali della Gallinara

L’iniziativa rientra nel programma di attività gratuite rivolte alle scuole e rappresenta un’importante opportunità per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza e al rispetto del mare e dell’ambiente, valorizzando al contempo Albenga e le sue eccellenze naturalistiche

Studenti torinesi impegnati in immersioni al mare

Studenti torinesi impegnati in immersioni al mare

Questa mattina gli studenti di una classe proveniente dalla provincia di Torino hanno partecipato a uno degli appuntamenti previsti dal progetto “A Message in a Bottle”, bando vinto da LAPNEA con il Comune di Albenga come partner in zona Vadino.

I ragazzi hanno avuto l’occasione di vivere un’esperienza unica, andando alla scoperta dei fondali dell’Isola Gallinara, prezioso scrigno di biodiversità marina e simbolo del nostro territorio.

L’iniziativa rientra nel programma di attività gratuite rivolte alle scuole e rappresenta un’importante opportunità per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza e al rispetto del mare e dell’ambiente, valorizzando al contempo Albenga e le sue eccellenze naturalistiche.

 “Attraverso questo progettosottolinea l’assessore al turismo Camilla VioAlbenga si conferma non solo meta turistica di richiamo, ma anche luogo di formazione e sensibilizzazione ambientale, capace di coinvolgere studenti provenienti da altre regioni d’Italia.”

Il progetto “A Message in a Bottle” prevede numerose attività didattiche e laboratoriali in diversi territori italiani e mira a diffondere la cultura del mare e la consapevolezza ecologica tra i più giovani.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium