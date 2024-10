Dalla parte dei bisognosi ma anche dell'ambiente: a Moncalieri inaugurato l'impianto fotovoltaico del Banco Alimentare [VIDEO]

Da sempre dalla parte dei più bisognosi e di chi è in difficoltà, il Banco Alimentare si schiera anche a difesa dell'ambiente, con un progetto che unisce il green al sociale: ecco, nella sede di via Roma a Moncalieri, il nuovo impianto fotovoltaico con annessa l’area dedicata al volontariato aziendale appena ristrutturata.

Riduzione del 50% dei consumi energetici

L'inaugurazione è avvenuta non esattamente nella giornata ideale, ci sarebbe voluto il sole e non la pioggia per poter mostrare appieno tutte le potenzialità di questa iniziativa, ma i numeri parlano da soli, rinforzando la collaborazione tra profit e no profit nell’ottica del benessere sociale. L'impianto fotovoltaico da 80 kW, progettato per ridurre del 50% i consumi energetici del magazzino, rappresenta una svolta per la sostenibilità del Banco Alimentare del Piemonte: contribuisce, infatti, al risparmio energetico e, di conseguenza, economico, liberando risorse utili al sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà.

Non solo: permette, e permetterà ancora di più in futuro, di alimentare la comunità energetica USE (Unione Sociale ed Energia) Nord, per condividere energia verde con altre realtà del territorio. La configurazione complessiva della comunità energetica vedrà l’installazione di ulteriori impianti fotovoltaici per un totale di 370 kW entro il 2025 e permetterà la generazione di oltre 200.000 kWh annui. L’obiettivo è condividere i benefici ecologici ed economici con i cittadini, i volontari, le aziende partner del territorio.

Il progetto di comunità energetica

Delle basi per la costruzione di una comunità energetica locale ha parlato a lungo il presidente Salvatore Collarino: "L'obiettivo è quello di dare una ricaduta positiva alle 10 mila persone che il Banco aiuta in tutta la Regione, la metà delle quali vive nell'area metropolitana di Torino".

"L'idea di questo progetto è nata nell'estate di due anni fa, quella della crisi energetica - ricorda Collarino, ripensando alla bolletta monstre dell'agosto del 2022 - Quello che viene risparmiato con questo impianto viene restituito rimettendo nella rete della solidarietà, con un beneficio che va a favore di tutti".

Il ruolo del volontariato aziendale

Nel contempo, è stata inaugurata anche la nuova area del magazzino di Moncalieri dedicata al volontariato aziendale, una modalità di collaborazione tra profit e no profit che dà alle aziende l’opportunità di coniugare la formazione dei propri dipendenti con attività di volontariato solidale, dando una mano concreta alle attività quotidiane del Banco Alimentare. I partecipanti, infatti, partecipano al lavoro di selezione, controllo e riconfezionamento dei prodotti donati al Banco Alimentare e destinati alle 556 organizzazioni partner territoriali che supportano le oltre 112 mila persone in difficoltà in Piemonte.

I commenti

L'assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano ha sostenuto l'importanza di questa innovazione "che viene sostenuta dal Piemonte, perché il ruolo del Banco Alimentare lo consideriamo fondamentale, sapendo legare economia sociale e ambiente". Jacopo Rosatelli, assessore al Welfare del Comune di Torino, ha sottolineato come manchino sempre di più "i beni essenziali, a partire da quelli alimentari. La pandemia ha peggiorato una situazione già grave, così il Banco Alimentare risponde a questa esigenza, stando vicino alle persone più bisognose. Bisogna dare, non solo chiedere, questo è il vero valore del welfare, creando un valore di rete. E adesso con questo progetto che aiuta a produrre energia pulita, si potrà fare uno step in avanti a favore della difesa dell'ambiente".

L'assessora alle Politiche green del Comune di Moncalieri Alessandra Borello ha ricordato la crisi climatica che ha vissuto in estate la città, sostenendo il valore di questa iniziativa del Banco Alimentare: "Così avremo un risparmio nel lungo periodo e utilizzando risorse pulite aiuteremo l'ambiente, oltre a consentire al Banco di avere ulteriori risorse per aiutare i più bisognosi".

Felice Vai, presidente di Compagnia delle Opere, ha sottolineato il grande valore del Banco Alimentare, "una impresa vera come ce ne sono poche. Use, l'energia che Unisce, è l'idea alla base di questo progetto del fotovoltaico. Stiamo iniziando a scambiare l'energia con un'azienda di ceramiche qui vicina e poi ne arriveranno altre, così da ottenere un vantaggio per tutti a costo zero, permettendo con una dinamica virtuosa al Banco per avere bollette più basse che permettano di avere le risorse per aiutare i nuovi poveri, che purtroppo continuano ad aumentare".