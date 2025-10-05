Ad Avigliana domenica penultimo concerto della stagione "Musica e Animali"

Domenica 12 ottobre alle ore 16.30, nell’ambito della rassegna Avigliana Insieme, il Centro Culturale Vita e Pace accoglierà, nella chiesa di S. Maria Maggiore ad Avigliana, il penultimo concerto della stagione musicale dedicata al tema "Musica e Animali". Protagoniste del pomeriggio saranno le pianiste Silvia Cucchi e Stefania Salvai, che si alterneranno alla tastiera e si esibiranno anche a quattro mani, proponendo un repertorio ricco di composizioni virtuosistiche e improvvisazioni ispirate al mondo animale. Come tutti i musicisti che hanno partecipato a questa intensa stagione concertistica, anche queste due artiste hanno accolto con entusiasmo l’invito di Vita e Pace a sviluppare il tema della musica riguardo agli animali. Il concerto, intitolato "Ma Mère l’Oye" (“I Racconti di mamma Oca”), prende spunto dall’omonima suite di Maurice Ravel, composta per due bambini e ispirata ai racconti di Charles Perrault: La Bella addormentata nel bosco, Puccettino, La Bella e la Bestia…

L’evento si aprirà e si chiuderà con esecuzioni a quattro mani, mentre durante lo sviluppo del programma le due interpreti si alterneranno al pianoforte in brani solistici, offrendo al pubblico omaggi a Mozart, Ravel, Debussy e a un sorprendente protagonista: il fantastico Lupo Azzurro. A guidare il pubblico in quest’affascinante percorso d’ascolto sarà la musicologa Cristiana Riffero, figura di spicco nel panorama internazionale per i suoi studi sul repertorio vocale e sulla musica del Novecento. Con passione e competenza, il suo intervento offrirà una chiave di lettura profonda e suggestiva: un’occasione unica per vivere l’ascolto in modo più consapevole e intenso. Si ricorda al gentile pubblico che nel locale accessibile dal corridoio esterno, posto sul lato sinistro del sagrato, è ancora visitabile la mostra d’arte di Daniela Bruno: “Sguardo animale”, un viaggio visivo nell’anima selvatica del mondo che ci osserva in silenzio