Crollo di strada Sant'Anna, a metà dicembre il transito in collina riprenderà regolare

La viabilità in collina va verso la normalità dopo sette mesi di disagi. A maggio la strada Sant'Anna era franata e chiusa, per i necessari lavori di messa in sicurezza, con l'autobus 54 deviato verso altri percorsi. I residenti avevano segnalato inoltre grandi buche in strada Val San Martino e via Pinin Pacot, che rendono ancora più difficoltoso girare in quella zona.

A metà dicembre viabilità regolare

Dalla metà di dicembre la viabilità dovrebbe riprendere, come riportato dall'assessore alla manutenzione Francesco Tresso, in risposta a un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. "Sono concluse le opere strutturali di consolidamento - ha dichiarato Tresso - e il ripristino dell'acquedotto e della fognatura nera da parte di Smat. Entro la prima settimana di dicembre avverrà il ripristino della fibra da parte di Telecom ed entro il 13 dicembre è prevista la riapertura al transito della strada. Il ripristino dell'illuminazione pubblica da parte di Iren e Smart Solutions Illuminazione Pubblica verrà eseguito in seguito al completamento dei lavori".

Per quanto riguarda le buche, invece, quelle di via Pinin Pacot sono state riempite a fine novembre, mentre in Strada Val San Martino non sono state riscontrate dagli uffici comunali. In tutt'altra zona, ma sempre oggetto di un'interpellanza, una buca che da mesi è segnalata in via Santhià angolo via Cherubini, in Barriera di Milano. Il vicecapogruppo di Forza Italia Domenico Garcea ha portato il pericolo all'attenzione dell'assessore Tresso, che ha confermato che il lavoro di ripristino del manto stradale è previsto nelle prossime settimane.

"Accogliamo con positività che entro metà mese, dopo 7 mesi di disagi, sarà ripercorribile quel tratto di Strada Sant'Anna - ha commentato Firrao - dove non potevano passare i bus creando disservizi ai residenti di zona. Però anche per i prossimi anni il budget in bilancio destinato alle manutenzioni delle strade continua a non essere adeguato alle problematiche della città. La collina, che è più esposta a intemperie, ha necessità di più interventi e più rapidi".