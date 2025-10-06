Lo spettacolo DroneArt Show illumina i cieli per due serate a Vinovo

Dopo il successo straordinario delle due serate milanesi a fine luglio - entrambe sold out - DroneArt Show, presentato da Fever, principale piattaforma globale di intrattenimento dal vivo, in collaborazione con Nova Sky Stories, sceglie Torino per proseguire il suo viaggio in Italia.
Il 17 e 18 ottobre, l’Ippodromo di Vinovo diventerà il palcoscenico di un evento unico, capace di fondere la magia senza tempo della musica classica con l’innovazione spettacolare della tecnologia dei droni.
Dopo aver incantato il pubblico di Milano, DroneArt Show si prepara a conquistare Torino, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’autunno. L’evento è pensato per tutti: famiglie, coppie, appassionati di musica e chiunque desideri vivere una serata indimenticabile sotto il cielo stellato di Torino.