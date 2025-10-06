Arte, design e relazioni urbane trasformano il Barriera Design District: al via la 2^ edizione del TRIP Festival

TRIP torna a Torino l’11 e 12 ottobre 2025 per la sua seconda edizione, trasformando il Barriera Design District in un laboratorio diffuso di sperimentazione artistica, design emergente e pratiche urbane.

Per due giornate consecutive, dalle 15 alle 19.30, oltre venti location apriranno le proprie porte con mostre, installazioni, performance, talk e interventi site-specific, in un percorso che da EDIT conduce fino ai Docks Dora, attraversando Velvet Studio, sede dell’associazione, Cervino 28, la collezione privata di Stefano Rastrelli e spazi ibridi come EditLoft, che ospiterà due mosse curate da collettivi e curatori ospiti.

Il programma coinvolge circa quaranta artisti e venti designer, intrecciando voci consolidate ed emergenti. Sul fronte del design, i progetti di studenti e giovani autori di IAAD. dialogano con figure già affermate, in un confronto generazionale che esplora nuove forme di produzione e ricerca. Gli artisti del territorio apriranno studi e spazi espositivi in dialogo con il pubblico. Accanto a loro, una selezione internazionale porterà nel Barriera Design District progetti e partecipazioni — tra cui Studio Nucleo, Giorgio Bena, Origami Pop, Plastiz e Testatonda — insieme a momenti di partecipazione collettiva.

Parallelamente al percorso ufficiale, TRIP Beyond valorizza le realtà già attive nel distretto con aperture straordinarie nel weekend: il MEF – Museo Ettore Fico, le gallerie Gagliardi e Domke, Cervino 28, spazi indipendenti come Officine AdHoc, Ad Hoc Voice e Mocambo, che arricchiscono la geografia culturale del quartiere con contenuti propri.

Il pubblico sarà invitato a costruire liberamente il proprio itinerario tra mostre e installazioni, fermandosi poi nei punti di ristoro del quartiere – tra cui Cavaliere, Prunotto, Muro, EDIT, Via Baltea e Baffo Hub – per un drink o una cena. Il festival si apre venerdì 10 ottobre con un opening party al Crack Lab e culmina sabato sera con una festa musicale in terrazzo presso Velvet Studio, occasione di incontro e celebrazione collettiva della seconda edizione di TRIP.

«TRIP nasce come una piattaforma situata e collaborativa» dichiara Lucrezia Nardi, curatrice di Barriera Design Disctrict, «capace di attivare il quartiere come spazio di attraversamento e di relazione, in cui arte e design non sono semplici presenze decorative ma strumenti di trasformazione e di riconoscimento». Per Ivano Viotto, vice presidente di Barriera Design District, «TRIP è un’occasione per mettere in dialogo pratiche differenti, dal design all’arte visiva, dai linguaggi indipendenti alle istituzioni, costruendo nuove connessioni culturali».