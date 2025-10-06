Domenica 7 dicembre torna alle OGR Torino uno degli appuntamenti più amati e partecipati del calendario musicale: OGR Charity Night | Amici di Piero, la ventiseiesima edizione della maratona benefica che unisce musica e solidarietà, in memoria del cantante e fonico Piero Maccarino e della fotografa Caterina Farassino, figure indimenticabili della scena torinese.
Come da tradizione, saranno gli Amici di Piero a salire sul palco della Sala Fucine, esibendosi gratuitamente e alla pari, senza gerarchie: un grande abbraccio collettivo che celebra la musica come gesto di comunità e vicinanza.
Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alla Fondazione Caterina Farassino, a sostegno di progetti rivolti ai bambini più fragili.
Anche quest’anno, accanto agli storici protagonisti, non mancheranno sorprese e nuovi ingressi in lineup: tra i primi nomi annunciati The Originals (Africa Unite & The Bluebeaters), super-formazione che unisce due pilastri della scena reggae e ska italiana in un live travolgente e unico; Statuto, band simbolo del movimento mod torinese, da sempre capace di fondere energia, impegno e melodia; Persiana Jones, icone dello ska-punk italiano che hanno portato il loro sound oltreconfine con centinaia di concerti in tutta Europa; e i Fratelli di Soledad, storica voce combat-rock torinese che continua a unire ritmo e attitudine militante.
Altri nomi verranno svelati nelle prossime settimane, per un cartellone che, come da tradizione, promette di trasformare la Sala Fucine in un grande abbraccio collettivo.
Cultura e spettacoli | 06 ottobre 2025, 16:12
Dagli Africa agli Statuto: annunciati i primi gruppi della charity night Amici di Piero
Domenica 7 dicembre alle Ogr Torino
