Sold out per Zerocalcare e Maicol&Mirco: “Prendere posizione è necessario”

Sala sold out per l’incontro con I fumettisti Zerocalcare e Maicol&Mirco organizzato con la casa editrice Bao, Durante l’incontro non è mancata una domanda dal pubblico che ha riportato l’attenzione sul tema Gaza, verso cui entrambi gli artisti hanno preso posizione in passato.

“Non ho nessun problema a raccontare le guerre. Ho sempre diviso l’artista dall’autore. I miei personaggi vivono di vita propria. In questo momento è bello che si vada a chiedere alle persone che cosa ne pensano di quello che sta succedendo. Prendere posizione è necessario. Se non lo dici fai parte dell’orrore” ha commentato Maicol&Mirco durante l’incontro

“Fino a due anni fa, avrei detto che non ci sono conseguenze nel prendere posizione sulle cose. Effettivamente sulla questione di Gaza, la prima volta quando decisi di non venire a Lucca Comix per il patrocinio a Israele, lì per la prima volta, i media mi hanno tirato fuori un armamentario che non avevo mai visto e se non avessi avuto gli strumenti narrativi per potermi difendermi da solo, forse sarei rimasto asfaltato. Ora non penso che le persone siano diventate più sensibili, ma quando le corti penali hanno iniziato a evocare conseguenze, qualcuno ha cominciato ad ammorbidire la linea. Oggi è più concesso parlare di questa cosa, ma prima avevo un fuoco di sbarramento che non avevo mai visto prima” ha aggiunto Zerocalcare.