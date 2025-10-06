Umberto Tozzi, Torino tra le tappe dell'ultima tournée mondiale: il concerto il 19 marzo 2026

Umberto Tozzi annuncia a sorpresa le ultime date della sua tournée mondiale con cui dà il suo addio alla scena live, “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”.

Sette concerti in Italia (come le sette lettere che compongono il suo nome) e cinque concerti in Europa (come le cinque lettere che compongono il suo cognome). Tra queste date anche Torino, il concerto sarà all'Inalpi Arena il 19 marzo 2026.

«Ogni palco e ogni tappa di questo tour sono stati per me fonte di grande gioia, momenti unici vissuti in scenari straordinari della nostra splendida Italia e del mondo – racconta Umberto Tozzi – È emozionante pensare che stia per finire, ma ogni cosa ha il suo tempo. Ora concentro tutta la mia energia in queste ultime date dal vivo, insieme al pubblico che non ha mai smesso di sostenermi. Se il sipario si abbassa, l’amore per la musica non si spegnerà mai: ci saranno nuovi progetti e tante sfide da affrontare in futuro. Questi concerti saranno dodici appuntamenti irripetibili, così come lo è stato ieri sera il mio saluto all’Arena di Verona. Ed è bello che tutto questo avvenga proprio nel 2026, un anno per me speciale, perché segnerà i 50 anni dal mio primo successo, “Donna Amante mia”»