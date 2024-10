Metro 1: proseguono i lavori notturni per la migrazione del sistema di segnalamento tra Fermi e Marconi

Proseguono le attività notturne di migrazione dei segnali per il nuovo sistema di segnalamento CBTC. Nel corso di questo mese i lavori interesseranno le stazioni “Fermi” e “Marconi”.

I lavori si svolgeranno con più squadre in simultanea su entrambe le stazioni e si completeranno nell’arco di 12 notti e si svolgeranno dal 7 al 30 Ottobre, secondo il seguente calendario:

- stazione Fermi nelle notti del 7, 9, 10, 13, 16, 17 e 27 ottobre;

- stazione Marconi nelle notti del 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 27, 28, 29 e 30 ottobre;

Come accaduto nel mese di settembre, quando le attività si sono svolte secondo programma e senza ripercussioni esterne, trattandosi di lavori particolarmente complessi, nel caso in cui dovessero subentrare difficoltà tecniche e gestionali tali da causare disservizi alla partenza del servizio nella tratta interessata è già stato predisposto da GTT un servizio sostitutivo di superficie con bus, pronto a subentrare per il tempo strettamente necessario e garantire il servizio.

Più precisamente, nel caso in cui dovessero sorgere difficoltà non immediatamente rimediabili nella:<s></s>

- stazione Fermi, il servizio metro sarà garantito nella tratta “Bernini-Bengasi”, con servizio sostitutivo bus nella tratta “Fermi-Bernini”.

- stazione Marconi il servizio metro sarà garantito nella tratta “Fermi-Bernini”, con servizio sostitutivo bus nella tratta “Bernini-Bengasi”.

Nel prossimo mese di novembre, le medesime attività si trasferiranno sulle due ultime stazioni Lingotto e Bengasi che andranno a completare il quadro delle 23 stazioni totali.

Anche in questo caso, nel caso in cui dovessero sorgere difficoltà non immediatamente rimediabili nella:

- stazione Lingotto, il servizio metro sarà garantito nella tratta “Fermi-Porta Nuova”, con servizio sostitutivo bus nella tratta “Porta Nuova-Bengasi”.

- stazione Bengasi il servizio metro sarà garantito nella tratta “Fermi-Lingotto”, con servizio sostitutivo bus nella tratta “Lingotto-Bengasi”.

Gtt fornirà continui aggiornamenti agli utenti attraverso i canali di infomobilità, social e il sito www.gtt.to.it.