GruRun 2025, Grugliasco in corsa tra sport e solidarietà

Una mattina di sole limpido, il profilo delle Alpi sullo sfondo e più di 400 persone pronte a correre o camminare insieme: così Grugliasco ha vissuto la seconda edizione della GruRun, domenica 5 ottobre.

L’evento, organizzato da Grugliaschiamo APS e IRIDE ASD con il patrocinio della Città di Grugliasco, ha trasformato la città in un grande percorso di partecipazione, sport e generosità. Ogni passo, infatti, ha contribuito a sostenere “L’Isola che non c’è ODV”, associazione che da anni lavora per l’inclusione delle persone con disabilità.

Il percorso, con partenza e arrivo al Parco Porporati, cuore verde della città, ha toccato alcuni luoghi più verdi e suggestivi del territorio — Villa Claretta, Parco Paradiso, gli Orti Urbani — offrendo ai partecipanti l’occasione di riscoprire la città in movimento e di vivere una mattinata di sport, benessere e amicizia. È stata una giornata di energia condivisa, sorrisi e solidarietà, e già si guarda con entusiasmo all’edizione del prossimo anno.