Domenica a Susa si corre per sostenere la Croce Bianca

Si terrà domenica 12 Ottobre l’edizione 2025 della StraSusa, gara podistica/camminata non competitiva organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa in collaborazione con l’Atletica Susa. L’evento, patrocinato dalla Città di Susa e dal Comune di Mompantero, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare le attività a favore dei vulnerabili quotidianamente svolte in Valle di Susa. L’appuntamento è dalle ore 9.30 a Susa, in Piazza A. Favro (retro stazione ferroviaria), per l’apertura delle iscrizioni, alle ore 10.30 partenza della corsa podistica per concludere alle ore 12.00 con le premiazioni.

Dalle 9.00 alle 13.00 sarà attivo il “Villaggio CRI” in cui si potranno conoscere da vicino le attività, i mezzi e le attrezzature della Croce Rossa Italiana, le Unità Cinofile, i consigli sul primo soccorso/utilizzo del defibrillatore, le attività di prevenzione e numerose attività per grandi e bambini.

Durante la mattinata è prevista anche l’inaugurazione di un nuovo automezzo in dotazione all’Associazione. Per la gara podistica la quota di partecipazione è fissata in € 10.00 per adulti, € 5.00 per under14. L’iniziativa, giunta ormai alla sua quindicesima edizione, è diventata un punto di riferimento fisso tra le iniziative sportive che si svolgono nella Città di Susa e rappresenta un’ottima occasione per unire i valori dello sport con quelli della solidarietà.

L’importante è partecipare, la #StraSusa è una corsa podistica/camminata non competitiva, aperta a tutti; l’importante non è il risultato ma trascorrere una piacevole mattinata all’aperto contribuendo ad una buona causa. E’ possibile iscriversi direttamente in piazza il giorno dell’evento.