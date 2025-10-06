Moncalieri, iniziato il viaggio di Don Giuseppe Barbero e Don Marco Ghiazza

Il primo weekend di ottobre per Moncalieri ha significato il via del Mese del Gusto con la Fiera Nazionale della Trippa, ma ha portato anche l'inizio di un nuovo viaggio per la comunità, dopo l'addio di Don Paolo Comba.

Don Giuseppe e Don Marco a Moncalieri

Il sagrato della chiesa della Collegiata ha visto il debutto dei due nuovi parroci che, accompagnati dall'arcivescovo Roberto Repole, hanno ricevuto il benvenuto e l'abbraccio del sindaco Paolo Montagna. Sono giunti a Moncalieri a Don Giuseppe Barbero e Don Marco Ghiazza, chiamati a guidare le parrocchie di Santa Maria della Scala e Sant’Egidio, Santa Maria di Testona, Santissima Trinità di Palera, Nostra Signora delle Vittorie, San Vincenzo Ferreri, Beato Bernardo di Baden e Santa Maria Goretti.

"Costruiamo insieme un futuro di pace"

"Don Beppe, Don Marco: siamo pronti a camminare insieme, senza dimenticare la strada compita fino a qui, ma con lo sguardo leale e fiducioso rivolto al futuro. Per costruire una Comunità che sia sempre più luogo di sostegno agli ultimi, di fratellanza e di pace", ha detto il sindaco di Moncalieri.