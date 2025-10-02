Moncalieri dalla parte degli amici a 4 zampe, con il corso di assistenza primaria per animali

Una città dalla parte degli amici a 4 zampe. Si svolgerà domenica 5 ottobre il corso di 'primo soccorso animali', con brevetto certificato, organizzato a Moncalieri. L'iniziativa è promossa dall'associazione Edo-Lo, in collaborazione con il Comune: il corso sarà tenuto da Mario Caldara, istruttore della Salvamento Academy, oltre che Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Appuntamento al centro polifunzionale

Il corso si svolgerà in orario pomeridiano presso il centro polifunzionale Don GP Ferrero di via Santa Maria 27 bis. "Anche quest’anno abbiamo deciso di patrocinare e sostenere il corso di primo soccorso proposto dall’associazione Edolo - dichiara l’Assessora ai Diritti degli Animali Alessandra Borello – perché rientra nella visione di una Città che ha come obiettivo il benessere e la salute degli animali. In questo modo possiamo fornire alle persone strumenti concreti per intervenire in momenti di emergenza, dove la prontezza salva le vite".

Collaborazione tra proprietario e veterinario

"Questo corso non ha la presunzione di sostituirsi alle competenze mediche necessarie per curare un animale, ma vuole essere un aiuto importante per migliorare la collaborazione tra proprietario e veterinario nei momenti di emergenza", spiega l'assessora di Moncalieri.

Per iscrizioni e informazioni: 3470709366 oppure associazioneedolo@gmail.com