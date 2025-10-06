Parco Calabria, 13 anni di problemi: “Dal 2012 un continuo abbandono di rifiuti”

Un’altra segnalazione, l’ennesima, arriva dai residenti della zona di via Calabria, esasperati per le condizioni del loro parco pubblico. Rifiuti abbandonati, rami bruciati e aree verdi ridotte a discariche a cielo aperto: è questo lo scenario che accoglie chi tenta di trascorrere qualche ora all’aperto in quello che dovrebbe essere uno spazio di relax. Dopo il restyling dell’area giochi, insomma, resta ancora qualche problema di sicurezza.

Dal 2012

“È dal 2012 che segnaliamo questo comportamento incivile e irrispettoso”, raccontano i cittadini, “ma ancora oggi la situazione non è risolta. Anzi, peggiora di anno in anno, nel silenzio assenso delle istituzioni”. Nonostante vari interventi di pulizia e manutenzione da parte del Comune, il problema sembra non risolversi. “Ogni volta ci dicono che stanno intervenendo - continuano i residenti -, ma il risultato è sempre lo stesso: dopo pochi giorni torna il degrado”.

Le foto del degrado

Le foto inviate dai cittadini parlano da sole: bottiglie di plastica, cartacce, resti di falò e panchine danneggiate. Un parco che dopo la inaugurazione della nuova area giochi avrebbe dovuto essere un punto di ritrovo per famiglie e bambini e che, purtroppo, continua anche ad essere usato in modo improprio.

“I nostri interventi”

“Per troppo tempo, i residenti hanno sollevato lamentele su queste tematiche - così il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone -. Per questo motivo, a partire dal 2021, con il coordinatore Antonio Cuzzilla, abbiamo intrapreso azioni concrete per rispondere a queste esigenze: Abbiamo attivato le Guardie ai Fuochi, che hanno svolto un lavoro encomiabile per contrastare il fenomeno dei "merenderos" e di coloro che grigliavano illegalmente, abbiamo intensificato i controlli attraverso la Polizia Locale e in seguito alla nostra interlocuzione con l'Amministrazione Comunale, si è giunti alla realizzazione della nuova area giochi. A breve, grazie all'interessamento della consigliera Caterina Mastroeni, potremo posizionare una panchina lungo la camminata principale del parco”.