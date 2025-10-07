Occupazioni abusive, recuperato un alloggio in via Poma

Un alloggio, che risultava occupato abusivamente dal 2023, è stato recuperato oggi nel complesso Atc di via Poma 11, nel quartiere Mirafiori. Approfittando dell’assenza dell’occupante, l’Agenzia Territoriale per la Casa, con l’assistenza della Polizia Locale, ha recuperato e messo in sicurezza l’appartamento, al primo piano dello stabile.
Dall'inizio dell’anno sono 76 gli alloggi di edilizia sociale occupati abusivamente tornati nella disponibilità dell’Agenzia. “Il nostro impegno per garantire il ripristino della legalità non si ferma – dichiara il Presidente di Atc Maurizio Pedrini –. L’obiettivo resta quello di riportare la legge dello Stato in tutti i quartieri popolari in cui ci siano occupazioni abusive. Ringrazio il personale dell’Agenzia per l’intervento e la polizia locale per il supporto fornito”.