Occupazioni abusive, recuperato un alloggio in via Poma

Un alloggio, che risultava occupato abusivamente dal 2023, è stato recuperato oggi nel complesso Atc di via Poma 11, nel quartiere Mirafiori. Approfittando dell’assenza dell’occupante, l’Agenzia Territoriale per la Casa, con l’assistenza della Polizia Locale, ha recuperato e messo in sicurezza l’appartamento, al primo piano dello stabile.