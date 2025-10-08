Premio Letterario Lions, sabato 11 ottobre la conferenza stampa della VII edizione dedicata a Natalia Ginzburg

Torna il Premio Letterario Lions, giunto alla settima edizione, quest’anno dedicata a Natalia Ginzburg, una delle voci più significative della letteratura italiana del Novecento. L’iniziativa, promossa dal Lions Club Nizza Monferrato – Canelli, sarà presentata ufficialmente sabato 11 ottobre alle ore 10 durante una conferenza stampa a Torino, nella sala conferenze di Palazzo San Celso, in Piazzetta Antonicelli (ingresso da corso Valdocco 4/A).

Durante l’incontro saranno illustrati il bando di partecipazione, le sezioni del concorso e le novità di questa edizione, che intende valorizzare la parola scritta e i linguaggi creativi dei giovani. Il premio, aperto a studenti, docenti e case editrici, prevede la consegna dei lavori entro il 20 gennaio 2026.

Non mancheranno riferimenti alla figura e all’eredità di Ginzburg, il cui impegno civile e letterario resta un punto di riferimento per il mondo culturale e scolastico italiano.



