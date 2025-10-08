Arte: la sede di Fondazione CRT apre al pubblico e svela il nuovo progetto espositivo

La Fondazione CRT torna ad aprire le porte al pubblico nei giorni 11, 12 e 18 ottobre, e con un pomeriggio speciale dedicato a bambini e famiglie in programma domenica 19 ottobre. L’appuntamento si inserisce nell’ambito di “è cultura!”, la manifestazione annuale promossa da ABI e ACRI che apre le sedi storiche delle banche e delle Fondazioni di origine bancaria di tutta Italia a visite guidate e gratuite.

L’iniziativa offre a cittadini, turisti e appassionati, e da quest’anno anche ai più piccoli, l’opportunità di scoprire palazzi d’epoca di grande valore storico e artistico, solitamente inaccessibili al pubblico poiché destinati alle attività istituzionali.

Il percorso di visita – con ingresso da via XX Settembre 31 – accompagnerà i visitatori attraverso le sale auliche del palazzo, di origini tardo secentesche e rinnovato nel XVIII secolo: dallo Scalone e Salone d’Onore alla Sala del Consiglio di Indirizzo, dalla balconata, ornata dai simboli della città, della laboriosità e del risparmio, alla Sala Presidenti e alla Sala del Consiglio di Amministrazione.

Quest’anno la visita sarà arricchita da alcune speciali novità: la Fondazione Arte CRT, ente art oriented di Fondazione CRT, celebra i 25 anni di attività con un progetto espositivo che coinvolge le sale auliche della sede, esponendo una selezione di opere appartenenti alla propria collezione. L’esposizione, curata da Clemente Miccichè e ispirata al Musée Imaginaire di André Malraux, mette in dialogo artisti di epoche e linguaggi diversi con la storia barocca di Palazzo Perrone di San Martino, creando suggestive connessioni tra passato e presente.

Per la prima volta, inoltre, la Fondazione CRT proporrà attività dedicate a bambini e famiglie, per accompagnare anche i più piccoli alla scoperta della “grande bellezza” di Palazzo Perrone, della sua storia e delle sue curiosità.

I giorni di apertura al pubblico di Palazzo Perrone di San Martino di Fondazione CRT sono:

sabato 11 ottobre 2025 ore 10-18

domenica 12 ottobre 2025 ore 10-18

sabato 18 ottobre 2025 ore 10-18

L’ingresso delle visite sarà da Via XX Settembre, 31.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione obbligatoria: https://rsvp.agenziauno.com/visitapalazzoperrone

Attività per bambini e famiglie

Domenica 19 ottobre sarà dedicata alle attività per i bambini dai 6 ai 10 anni accompagnati, previste durante i seguenti orari:

domenica 19 ottobre 2025 ore 14.30-16.00

domenica 19 ottobre 2025 ore 16.30-18.00

Per prenotazioni: https://rsvp.agenziauno.com/eventoperlefamiglie