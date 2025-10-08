Turin Alps e nuove visioni: il Piemonte si presenta al TTG 2025 con un’offerta unica tra città e montagne [VIDEO]

Debutta al Ttg Travel Experience 2025 di Rimini il progetto "Turin Alps", con cui il Piemonte lancia una nuova visione di promozione turistica che mette in rete le montagne vicine a Torino e il capoluogo stesso. L’iniziativa punta a proporre un’unica destinazione capace di offrire natura, sport, cultura e grandi eventi, con l’autunno 2025 come punto di partenza per un calendario di esperienze e cammini che connettono le Alpi al cuore urbano della città.

La partecipazione della Regione risponde al tema scelto quest’anno per la fiera, “Awake”, un invito a risvegliarsi, osservare il presente con occhi diversi e affrontare i cambiamenti con lucidità e visione. La proposta piemontese si fonda su identità, innovazione e accoglienza diffusa, puntando a coinvolgere viaggiatori e operatori con percorsi autentici e sostenibili. Un sistema integrato che valorizza le specificità locali e che intende presentarsi al pubblico come una destinazione pronta ad accompagnare il visitatore in un viaggio responsabile e immersivo.

L’attenzione è già rivolta alla stagione invernale: il Piemonte porta a Rimini i suoi punti di forza, dalle esperienze outdoor alle mete d’arte, dai grandi eventi enogastronomici alle fiere di respiro internazionale, fino ai temi più attuali come l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel turismo e le offerte pensate per i giovani viaggiatori.

"Il TTG è una grande opportunità – ha spiegato l’assessore al Turismo del Piemonte, Paolo Bongioanni –. È la più importante fiera dedicata al turismo in Italia. Il Piemonte si presenta con una veste rinnovata: dai loghi, attraversando le colline, le città e le Alpi. Offriamo numeri straordinari, con un +4% di arrivi estivi (giugno-luglio 2025) e un +5% di pernottamenti, che hanno portato importanti risultati per la Regione. Accanto a questo lavoro c’è la promozione, che deve saper diversificare i mercati ma che, anche grazie all’esperienza dell’Expo di Osaka, ci rende ottimisti per un futuro virtuoso e per una Regione che continua a crescere".

I dati parlano chiaro: il Piemonte ha registrato un +4% di arrivi nei mesi di giugno e luglio 2025 e un +5% di pernottamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un trend che consolida il record raggiunto nel 2024, quando la Regione ha superato 6,28 milioni di arrivi e 16,89 milioni di presenze, con incrementi rispettivamente del +3,6% e +4,1%.

La partecipazione al TTG rappresenta quindi non solo un momento di promozione, ma anche l’occasione per raccontare una Regione in piena evoluzione, capace di unire tradizione e innovazione e di proporsi come destinazione competitiva e accogliente per ogni tipo di viaggiatore.