Piazza Castello pedonale, Lo Russo dice sì: "Ma servono studio e risorse"

Dopo via Garibaldi e, nel prossimo futuro tutta via Roma, anche piazza Castello potrebbe diventare pedonale. Ieri il Consiglio Comunale ha approvato, con 31 voti a favore, una mozione del capogruppo dei Radicali Silvio Viale con un emendamento dell’esponente del Pd Tony Ledda.

Lo Russo: "Pedonalizzazioni richiedono studio e soldi"

Dopo la Sala Rossa, oggi è il sindaco Stefano Lo Russo ad intervenire ai microfoni di To Radio su quest’operazione, che di fatto permetterebbe di collegare a piedi piazza Statuto con Porta Nuova. “Io sono – ha commentato il primo cittadino – un grande fan delle pedonalizzazioni, specie quelle del centro”. “Queste operazioni -ha poi aggiunto - richiedono riflessione, studio, analisi e poi anche risorse. Un conto è chiudere una strada al traffico, un altro conto è pedonalizzarla: la pedonalizzazione prevede arredo e funzioni urbane”.

"Piazza Castello e piazza Carlo Felice snodi delicati"

“Piazza Castello – ha chiarito il primo cittadino - è uno snodo delicato. L’altro è piazza Carlo Felice, altra estremità di via Roma. I ragionamenti sono in corso: il Consiglio Comunale si è espresso. La strada è quella dell’approfondimento di questa soluzione”. Un punto quest’ultimo su cui si era già espressa l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta ieri in Consiglio Comunale: la Giunta deve ancora approvare i progetti esecutivi di via Roma.

Cantieri su via Roma al via nel 2025

“Gli uffici – ha spiegato Foglietta - adesso sono assolutamente concentrati per rispettare il cronoprogramma, per far sì che nel primo trimestre 2025 possano partire i lavori del grande cantiere di via Roma”. “Una volta avviata la gara e identificata la ditta aggiudicataria - ha concluso - secondo me potremmo iniziare a dedicarci a un'analisi, che non sarà solo economica, ma molto tecnica, viabilistica trasportistica, sulla pedonalizzazione di piazza Castello".

Il sindaco stesso ha puntato molto sulla chiusura al traffico totale di via Roma. "Nulla vieta che in questa fase - ha detto stamattina Lo Russo - si inizi a valutare se ci sono le condizioni per andare avanti sia su piazza Carlo felice che su piazza Castello. Lo verificheremo nei prossimi mesi”. “Dipendesse da me andrei ancora avanti sulle pedonalizzazione: a me piacerebbe un centro pedonale” ha concluso.