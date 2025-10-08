Un'altra "Sponda": il festival sulla creatività ora guarda a Vanchiglietta

Il festival Sponda si estende anche in Vanchiglia e prende il posto del vecchio mercatino tematico "Arti-Eri". L'evento sulla creatività che dal 2024 porta bancarelle e workshop sull'orlo del fiume, proverà ad ampliarsi prima sul lungo Po Buscaglione e poi, se funzionerà, anche sul lungo Po Machiavelli.

La prima sperimentazione sarà organizzata dall'associazione Emporium durante la prossima edizione di Sponda prevista per il 19 ottobre, estendendosi oltre il Lungo Po Cadorna. Nel primo tratto della Passeggiata Fred Buscaglione, dopo l'area studio per studenti, saranno posizionati 20 bancarelle a tema artigianato e avranno luogo due eventi: uno spazio "serigrafia" e uno "surf".

La seconda sperimentazione avrà luogo nella prossima edizione di Sponda, tra febbraio e marzo 2026. Per lo spostamento sul lungo Po Machiavelli, nella passeggiata rialzata, sono da superare alcuni problemi logistici come il trasporto e l'allestimento del materiale. Una soluzione pensata dagli organizzatori è fare lì uno spazio per gli illustratori, che occupano meno spazio di altre attività.

In caso di approvazione definitiva, il nuovo mercatino tematico dovrà essere svolto secondo le regole comunali e quindi avere luogo più volte in un anno, diventando un appuntamento stabile.

"Non sarà solo un mercatino tematico, che sarebbe una copia di San Salvario Emporium - ha spiegato il segretario dell'associazione Alessandro Maioglio - ma un festival culturale a tutto tondo".