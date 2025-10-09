Conto alla rovescia per il via della Susa-Moncenisio, la corsa automobilistica più antica del mondo

Sabato 18 e domenica 19 ottobre torna la Susa-Moncenisio, la corsa automobilistica più antica del mondo, valida per la Coppa Italia Slalom di Prima Zona e patrocinata dalla Città metropolitana di Torino. Disputata a partire dal 1902, la Susa-Moncenisio ha scritto pagine memorabili della storia dell’automobilismo sportivo italiano.

Quest’anno la manifestazione torna nuovamente in veste autunnale e proporrà lo spettacolo offerto dai migliori interpreti della specialità impegnati lungo i 4 km di percorso lungo la Statale 25, verso il Moncenisio. I piloti ripercorreranno il tratto iniziale dei 22,5 km dello storico tracciato originale, che da Susa, passando per l’abitato di Giaglione, raggiungeva il lago del Moncenisio, oggi in territorio francese. Dalla sua rinascita nel 1986, grandi campioni come Mauro Nesti, Pasquale Irlando, Ezio Baribbi e Giuseppe Tambone hanno scritto il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione, che vide come primo vincitore Vincenzo Lancia, ben 123 anni fa. Nell’edizione dello scorso anno, la vittoria è andata ad Alessandro Polini, recente vincitore della Garessio-San Bernardo.

L’edizione 2025 segnerà un nuovo connubio tra la competizione automobilistica e la cittadella dello sport Legends Arena, nata a Susa grazie alla volontà di importanti figure dello sport internazionale, come l’ex calciatore juventino David Trezeguet. La direzione gara, le verifiche sportive e tecniche e la cerimonia di premiazione si svolgeranno nella nuova struttura di corso Couvert 31, dove, grazie agli ampi spazi disponibili, sarà possibile garantire una collocazione più efficiente e concentrata di tutti i servizi della Susa-Moncenisio, preludio ad un programma triennale che dovrebbe portare la corsa ai fasti del passato.