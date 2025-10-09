Sulle due ruote dalle Alpi a Capo Nord: il docufilm sull’esperienza a emissioni zero arriva a Pinerolo

Un docufilm che parla dell’impresa di un gruppo di ciclisti che tra luglio e agosto 2024 ha percorso 4 200 chilometri a emissioni zero. Lapis, associazione pinerolese vicina al tema del cambiamento climatico, porta a Pinerolo il racconto del progetto di Environment Park ‘Fit for 2030 by Bike – Rotta Climatica dalle Alpi a Capo Nord’.

Organizzato in collaborazione con M&Pf Srl e Irion S.b.r.l., l’iniziativa ha visto un viaggio in bici, a impatto zero sull’ambiente, tra due ecosistemi fortemente minacciati dal cambiamento climatico: l’ambiente alpino e il Circolo Polare Artico. I ciclisti Roberta Minelli, Marco Fantino e Davide Longo sono partiti da Torino il 18 luglio 2024, con un team di supporto, hanno attraversato 9 nazioni e superato 26 900 metri di dislivello, giungendo a Capo Nord in circa un mese. La loro avventura si inserisce nel progetto di sensibilizzazione dell’opinione pubblica internazionale sull’impegno ad azzerare le emissioni clima-alteranti entro il 2030.

L’esperienza è stata costantemente ripresa tramite video che sono poi stati raccolti in un docufilm. “Il racconto dell’iniziativa sta girando per varie città d’Italia, non solo del Piemonte. Siamo venuti a conoscenza dell’impresa di Environment Park tramite un contatto comune che ha partecipato al 1° Congresso Internazionale sul tema del Climate Change, da noi organizzato lo scorso novembre all’Oval di Lingotto Fiere – spiega Luigi Pinchiaroglio, presidente di Lapis –. Da lì abbiamo pensato che, una volta montato il filmato, sarebbe stato importante farlo arrivare a Pinerolo”.

Lapis e Environment Park Torino, con la partecipazione di Salvaiciclisti Pinerolese, Italia Nostra - Sezione di Pinerolo, Comunità Laudato sì Pinerolo, Legambiente - Circolo di Pinerolo, Bosco Urbano Partecipato e Associazione incontro Liqaa, hanno così organizzato l’incontro ‘Rotta climatica - Dalle Alpi a Capo Nord - Un viaggio a zero emissioni’, che si terrà domani, venerdì 10 ottobre, alle 20,45, nella sala conferenze della Fondazione Casa dell'Anziano, in piazza Marconi 8 a Pinerolo. Dopo la presentazione viaggio da parte dei partecipanti e la proiezione di un docufilm, si aprirà il dibattito.