Moncalieri | 09 ottobre 2025, 12:55

"Vita attiva" a Moncalieri, al via cantiere di lavoro per tre disoccupati over 58

In programma attività di animazione e di socializzazione per gli anziani: tutto quello che c'è da sapere

A Moncalieri c'è tempo fino fino a venerdì 10 ottobre per partecipare al progetto di Cantiere di lavoro over 58 denominato "Vita attiva": avrà una durata di 260 giornate lavorative (1 anno) con un’indennità giornaliera pari a euro 29,42 euro. 

Il progetto è rivolto a 3 disoccupati, con età uguale o superiore a 58 anni, con priorità ai residenti a Moncalieri, in possesso di qualifica professionale o diploma di scuola media superiore, che svolgeranno attività di animazione e di socializzazione sia ludiche sia aggregative per gli anziani, con una particolare attenzione al tema della transizione digitale. 

Le attività saranno svolte presso i tre Centri Anziani della Città: un modo per aiutare le persone della terza età di Moncalieri, offrendo nel contempo una attività lavorativa per chi fatica a trovare una ricollocazione, essendo avanti negli anni.

