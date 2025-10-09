"Vita attiva" a Moncalieri, al via cantiere di lavoro per tre disoccupati over 58

A Moncalieri c'è tempo fino fino a venerdì 10 ottobre per partecipare al progetto di Cantiere di lavoro over 58 denominato "Vita attiva": avrà una durata di 260 giornate lavorative (1 anno) con un’indennità giornaliera pari a euro 29,42 euro.

Tre disoccupati over 58

Il progetto è rivolto a 3 disoccupati, con età uguale o superiore a 58 anni, con priorità ai residenti a Moncalieri, in possesso di qualifica professionale o diploma di scuola media superiore, che svolgeranno attività di animazione e di socializzazione sia ludiche sia aggregative per gli anziani, con una particolare attenzione al tema della transizione digitale.

I centri anziani della città

Le attività saranno svolte presso i tre Centri Anziani della Città: un modo per aiutare le persone della terza età di Moncalieri, offrendo nel contempo una attività lavorativa per chi fatica a trovare una ricollocazione, essendo avanti negli anni.