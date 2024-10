Meteo: nuvole, grigio e qualche pioggia nel fine settimana sul Torinese

Dopo una serata serena che ha permesso di vedere nuovamente l'aurora boreale nei nostri cieli, si apre un periodo un po' più stabile, ma le correnti sempre mediamente occidentali non garantiranno la presenza di cieli sereni per lunghi periodi. Nel weekend nuvole presenti un po' ovunque e qualche pioggia sulle zone alpine.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi, venerdì 11 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte del giorno. Temperature massime in calo rispetto a ieri per l'ingresso di aria più fresca da ovest e comprese tra 20 e 22 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Domani, sabato 12 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso e possibili nebbie al mattino su pianure sudorientali. Piogge deboli sui settori alpini e valle d'Aosta, più probabili tra pomeriggio e sera. Temperature minime tra 11 e 12 °C su pianure. Massime ancora in leggero calo e comprese tra 18 e 19 °C. Venti ancora assenti o deboli settentrionali su pianure, qualche raffica più intensa da ovest su vette alpine al confine.

Domenica 13 ottobre

In nottata ancora piogge sui settori alpini settentrionali e valle d'Aosta, ma in esaurimento già dalla mattina. Il progressivo innalzamento dello zero termico a causa dell'arrivo di un'alta pressione farà si che sia pioggia anche oltre i 2800/3000m. In pianura ancora nuvoloso ma poi in generale miglioramento a partire dal pomeriggio, con cielo sereno in serata, ma anche formazione di nebbie nelle ore notturne.

Temperature massime in aumento e con valori fino 22 °C. Minime stazionarie o in leggero aumento, ma in alcune zone in assenza di vento e con rasserenamenti notturni è possibile che diminuiscano ancora.

Venti moderati o localmente forti da ovest sulle vette alpine nordoccidentali, con raffiche di Foehn nelle vallate adiacenti. In pianura venti assenti o deboli variabili.

Da lunedì 14 ottobre

La settimana si aprirà all'insegna del tempo stabile, con qualche nuvola e possibili isolate deboli piogge, poi a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, sarà possibile il passaggio di una moderata perturbazione. Temperature in rialzo.

Previsioni Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino