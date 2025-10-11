Volley A1/F: Wash4green alla ricerca dei primi punti a Macerata

Domani, domenica 12, la Wash4green Monviso Volley sarà alla caccia dei primi punti della stagione al Fontescodella di Macerata. Alle 17 la sfida con le padrone di casa della Cbf Balducci Hr, che hanno perso all’esordio al tie-break, in una partita rocambolesca con Cuneo.

La Wash4green invece ha lottato, tra le mura amiche del Pala Bus Company, ma ha dovuto cedere 1-3 a Scandicci di una Antropova in condizioni stellari.

Domani la regia sarà affidata a Ulrike Bridi, entrata sul 5-5 del secondo set con le toscane, per l’infortunio di Ilaria Battistoni. La palleggiatrice titolare ha lasciato il campo in lacrime dopo un incidente al ginocchio già operato per la rottura del crociato. Gli esami hanno riscontrato una lesione meniscale al ginocchio sinistro che è stata trattata giovedì pomeriggio con un intervento in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva, eseguito dal dottor Mario Formagnana.

Per sopperire alla sua assenza, sino a fine dicembre, è stato ufficializzato l’ingaggio di Elza Reknere, nazionale lettone, classe 2002, 178 cm, la scorsa stagione in Romania nel Csm Constanța.