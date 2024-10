Il giardino di via Macerata intitolato a Ernesto Schiaparelli: "Grande egittologo e grandissimo uomo"

La Circoscrizione 4 ha inaugurato nella mattina di oggi, 11 ottobre, il giardino compreso tra le vie Caserta, Dronero, Macerata e Savigliano alla memoria di Ernesto Schiaparelli. Storico direttore del Museo Egizio

Autore di numerose pubblicazioni e considerato ancora oggi tra i massimi egittologi a livello internazionale, Schiaparelli svolse i suoi studi a Torino dove conseguì la laurea in lettere nel 1878, discutendo una tesi in Egittologia, per poi trasferirsi a Parigi per un corso di specializzazione alla Sorbona.

Una figura importante non solo per Torino ma per tutta Italia, tanto che nel 1880 diventò direttore della sezione egizia del Museo archeologico di Firenze, per poi passare alla direzione del Museo Egizio tornando nuovamente a Torino nel 1894. Questa parte della vita di Schiaparelli fu dedicata al riassetto del museo torinese, rinnovandone gli allestimenti e le sale e dirigendolo fino al 1920. Il ricordo del pronipote Alberto

"Sicuramente Ernesto non avrebbe gradito l'intitolazione perché la sua modestia non glielo avrebbe consentito – ha raccontato il pronipote Alberto Schiaparelli –Ma se le sue opere egittologhe sono riconosciute dal mondo non lo si può dire delle sue opere filantropiche aperte ai bisognosi. Questa duplice attività oggi trova un riconoscimento pubblico, per questo ringrazio la circoscrizione e le istituzioni tutti per consentire questa giornata importante."

La cerimonia inaugurale è stata partecipata da numerosi residenti del quartiere, ma anche da studenti provenienti dall'istituto Gae Aulenti di Biella. Presenti all'inaugurazione anche il Gonfalone della città di Torino con medaglia d'oro al valor militare, il Comune, il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco insieme alla presidente Evelina Christillin, l'Accademia delle scienze e la Circoscrizione 4, quest'ultima promotrice dell'evento. I commenti delle autorità presenti

"Un particolare ringraziamento oggi va al pronipote di ernesto, senza il suo contributo oggi non saremmo qui – ha dichiarato la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo – Un percorso che iniziò nel 2017 con la proposta di intitolazione presentata dell'accademia delle Scienze. Da parte del comine va l'immensa gratitudine nei suoi confronti, perché è riuscito a cambiare la storia del Museo Egizio e della città intera."

"Ringraziamo la commissione toponomastica per aver deciso di intitolare questo giardino a Ernesto Schiaparelli – sono state le prime parole del presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re – Siamo onorati di avere in quest'area verde un importante nome torinese, un'occasione unica di ricucitura urbana. Questa cerimonia ci dà però anche motivo di nuovi impulsi e nuovi sviluppi, questo è il doppio significato che si aggiunge oggi."