Salmo all’Inalpi stoppa il concerto per assicurarsi che i fan stiano bene: “Qualcuno si è fatto male?”

Si è aperto con il brano “On Fire” il concerto di Salmo all’Inalpi Arena.

“È sempre bello tornare a Torino, è come tornare a casa. Ci ho suonato un sacco di anni” ha commentato a inizio live l’artista sardo.

Il rapper ha fatto tappa per il suo Worldwide Tour durante il quale ha promosso il suo ultimo album, “Ranch”.

Durante il concerto, al termine di un pogo, il cantante ha per un attimo interrotto la performance per assicurarsi che i suoi fan stessero tutti bene: “Come state raga? Qualcuno che si è fatto male? Ti sei fatto male? Aprite qui, facile, vieni fratello tranquillo, io mi sono spaccato tutte le gambe”.

Nessun ferito per fortuna e il concerto è proseguito senza intoppi. Salmo ha portato all’Inalpi alcuni dei brani nuovi come “Il figlio del prete” e “Fuori Controllo”, ma anche pezzi storici come “Il cielo in una stanza” e “90min”.

“Continuate, ragazzi, continuate sempre” è stato l’invito rivolto ai fan nel preserverare i propri sogni.