Al Castello e Parco di Masino la "Tre Giorni per il Giardino"

La “Tre Giorni per il Giardino” dà spazio ai giovani. Oltre a grandi nomi affermati nel panorama della cultura e della scienza – dalla scrittrice Alessandra Viola, che presenterà il suo libro Chiedi a una pianta, al climatologo Antonello Pasini, che parlerà di sfida climatica e cura del Pianeta – giardinieri con esperienze internazionali, ricercatori, storici, divulgatori e autori, appartenenti alle nuove generazioni, saranno gli ospiti straordinari dell’evento – al Castello e Parco di Masino, Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano.

A Caravino da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025 – e daranno vita a un’edizione autunnale speciale condividendo progetti visionari e buone pratiche, innovative e ancora inesplorate, che rimettono al centro le risorse del tempo e della cura – temi cui è dedicato il programma culturale della Tre Giorni nel 2025 – indispensabili, oggi più che mai, nell’era del cambiamento climatico e della fragilità ambientale, per la conservazione e lo sviluppo della vita sulla Terra.