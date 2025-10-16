L’Intelligenza Artificiale ‘popolare e per tutti’

Arriva il terzo e ultimo incontro della rassegna sull’Ai organizzata dall’associazione culturale valdese ‘Ettore Serafino’.

Ospite della serata di stasera, giovedì 16 ottobre, alle 20,30, al Tempio valdese di via dei Mille a Pinerolo, sarà Emanuela Girardi, esperta per la strategia nazionale sull’AI nominata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), nonché membro di alcune tra le principali organizzazioni europee del settore, tra cui ‘Cairne’ e ‘Aixai’ (Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale).

Il tema dell’incontro sarà ‘L’Ai popolare e per tutti: educazione, lavoro e politiche europee’, un’occasione per approfondire come l’intelligenza artificiale possa diventare una risorsa accessibile e utile per la società, contribuendo alla formazione, alla crescita professionale e alla definizione delle politiche future. Ingresso libero.