Urso non molla l'automotive: "Stellantis scommetta sul nostro Paese, domani li convoco. Io vicino ai lavoratori" [FOTO]

"Chiediamo a Stellantis di scommettere su questo Paese. Non come Governo, non io come ministro, ma come sistema Paese. Noi saremo al loro fianco". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, non può non parlare di automotive nella giornata che l'ha visto a Torino per l'inaugurazione della nuova sede di Argotec. "Domani convocheremo l'azienda: oggi è il giorno dei sindacati. Io sono vicino ai lavoratori e loro lo sanno".

"Tutti invidiano la nostra filiera: Stellantis sa la strada che vogliamo"

"L'auto può tornare a essere uno dei settori trainanti della manifattura e del made in Italy - aggiunge -. Per questo fin da inizio legistrlatura sono impegnato a convincere una grande multinazionale come Stellantis a investire nel nostro Paese. Tutti ci invidiano la nostra filiera. Siamo determinati e anche le mozioni approvate dal parlamento in maniera unitaria indicano alla multinazionale la strada che il Paese vuole imboccare insieme".